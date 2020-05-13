【新冠肺炎】5歲確診者曾到補習社上課　醫生：補習社屬高危地方

新冠肺炎疫情緩和多日，不過昨日（12日 )新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。家住梨木樹邨的66歲女病人確診患上新冠肺炎，其5歲孫女今日（13日）亦同樣確診。衞生防護中心顧問醫生及傳染病處主任張竹君今日於記者會上指出，5歲女童曾到荃灣日朗坊補習社上課，衞生署將會安排教職員及學生收集樣本檢測。記者致電日朗坊查詢會否有其他措施協助曾於補習社上課的學生，日朗坊方面表示不作任何回應。

新冠肺炎疫情早前稍微緩和，不過昨日新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本港連續23日「零本地感染」紀錄斷纜。昨日確診的66歲女病人家住梨木樹邨，其5歲孫女今日亦確診。

5月12日，梨木樹邨婦初步確診，她三個月內無外遊，是本地確診個案，至13日第二次複檢，依然呈陽性。（盧翊銘攝）

這名5歲女童居住於荃灣街市街10號卓明樓，5月11日開始咳嗽，5月2日及 5月9日曾經去過荃灣沙咀道289號日朗坊補習，補習班採取1位老師對2位學生的教學，期間一直配戴口罩，補習老師及學生不會列為緊密接觸者。衞生署將會安排同一時間上學的教職員及學生收集樣本進行採深喉唾液測試。記者今日致電荃灣日朗坊補習社，惟職員表示不作任何回應。

補習社位於荃灣沙咀道恒生荃灣大廈，設有四間分校，分別在元朗、何文田及九龍灣，以小班教學為主，其小一面試班相當受歡迎，吸引不少家長為子女報讀，在３月疫情期間更為幼稚園學生推出幼稚園恆常課程，對象為停課的K1 、K2、升小學生。

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醫生：家長要評估小朋友

家庭醫生關嘉美指，在疫情無了期的情況下，總不能一直留在家中，如果有家長真的認為自己分身不暇，沒有能力去兼顧小朋友學業，把小朋友送去補習亦無可厚非，但要考慮兩個因素：一是補習社要有專業操守，一般補習社是密閉空間屬高危地方，建議即使開了冷氣，也盡量一併開風扇以及要清潔消毒書桌用具、冷氣等；二是家長要評估小朋友行為，家長可以先和小朋友玩一個「戴上口罩不碰」臉部挑戰的小遊戲，如果小朋友行為比較聽話，上補習班的數小時能忍住不食零食、飲水、脫下口罩，則可以考慮上補習班。