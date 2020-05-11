【新冠肺炎】媽媽唔敢帶嬰兒出街　醫生上門打疫苗：遲打會有危險

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大家多了時間留家抗疫，出門也變得人心惶惶。在疫情陰霾下，剛誕下嬰兒的新手媽媽更為憂心，甚至不敢帶孩子到母嬰健康院檢查及打疫苗。有見及此，有醫生提供親自上門疫苗接種服務，讓嬰幼兒依時得到有效防護。 攝影：黃舒慧

鍾偉傑醫生為嬰幼兒提供上門打針服務。

延遲接種疫苗 有一定危險

鍾偉傑醫生畢業後一直在疫苗中心工作，約於三年前開設疫苗診所，為成人及嬰幼兒提供各種疫苗接種服務。「開設診所是希望宣傳全民打流感疫苗。那時候政府未開始到校為學生打流感疫苗，香港亦曾出現流感死亡個案，大部分死亡的兒童都沒有接種疫苗。冇可能香港作為一個大都會，有咁多資源，接種率竟比澳門低，這是一件很羞恥的事。因為冇打疫苗，而要令小朋友入ICU（深切治療部）或者死亡，簡直是荒謬。」

鍾醫生遂為診所添置各種疫苗專用儀器，如從外國訂來專用的疫苗箱，並開拓外展服務，走入社區，到學校、企業，為大眾接種疫苗。年初新冠肺炎來襲，他笑言，與同行醫生口中得知，大家的工作量也少了，靈機一觸，便推出上門服務。

「疫情來到，大家都唔敢出街，好多媽媽驚到連疫苗都唔敢打。有啲人甚至話俾我聽，『其實母嬰健康院就喺樓下㗎咋，我都唔敢落去』，又或者出街BB仔又唔肯戴口罩，又要搭交通工具，佢哋都唔想。我心諗，小朋友疫苗，尤其2、4及6個月的初生嬰兒，其實很重要。因為疫情而延遲疫苗接種，就即係延遲保護。橫掂我哋軟件、硬件、經驗都齊備，不如試吓推呢個服務出去。」

上門前，鍾醫生會事先與媽媽溝通，要求她們上傳針卡。「要知道BB出生日期、打過乜嘢針、打過邊隻牌子。口服的輪狀病毒疫苗就最tricky（棘手），因為過咗某啲時間就唔食得，食咗會增加腸套疊嘅風險，令條腸塞咗。發生喺BB仔身上都幾危險，要做手術。有研究指，如果BB仔太大個食輪狀病毒疫苗，風險會更高，所以一定要計得好清楚，佢幾時出世、之前有冇食過、食過之後最少要隔四個禮拜再食，計錯咗就會有危險。」

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醫生上門更安心

疫情之下提供上門服務，鍾醫生也會設法令媽媽感到安心。「媽媽首先憂慮究竟我哋有冇受感染，會話俾佢哋聽我同姑娘係會定期做新型冠狀病毒抗體快速測試，令佢哋放心啲。」每次出勤，鍾醫生會與護士同行，入屋前會換上全新口罩，並帶備酒精搓手液。「基本上喺佢未開口之前就搓咗手先，再戴手套，先再做其他嘢。有啲媽媽會問『你上嚟會唔會換衫？』衫就唔會換，不過會預備乾淨的保護衣，應家庭要求，都會著入去；亦有啲家庭問會否介意噴酒精喺我哋身上，我哋都話冇所謂，明白佢哋嘅憂慮，都會盡量配合。」

他補充，雖然傳統上多是護士負責疫苗接種工作，但他笑言，畢業以來也累積不少經驗，對自己的技術有一定信心。「打針嘅話，姑娘打同醫生打，傳統嚟講可能姑娘打得仲好啲添，但經過我手嘅冇一萬都幾千，我相信我打針嘅技術都拍得住姑娘！而喺媽媽角度，可能有個醫生上去，佢哋更會安心啲。」

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面對疫情 不宜過分緊張

打完針後，鍾醫生會給予家長退燒藥及用作紓緩傷口紅腫的冰包。他亦會常備急救針，以應對嬰兒即時的嚴重過敏反應。「喺診所工作當然方便，所有工具都喺哂到。但上門打針，最驚就係帶錯針、帶漏針。每次出去之前，都要反覆核對，去到冇針打就好狼狽。」但對孩子而言，在家打針，過程大多更為順利。「聽返啲媽媽講，小朋友在家打針嘅表現會好啲。始終喺屋企，一個佢哋熟悉嘅環境，打完針，通常媽媽抱返就唔喊，唔同喺診所喊到拆天。」

疫情之下，他認為新手媽媽也不用過分憂慮。「其實香港人真係做得好好，世界冇乜邊個城市，尤其西方國家可以做到全民戴口罩，而其實大家可以睇到戴口罩嘅成效。除了新冠肺炎，今年嘅流感都提早咗完結。以往去到3月才是高峰期，今年2月頭已經完咗，只持續了大約一個月，感染數字亦比過去幾年低。唔係病毒弱咗，第一原因係戴咗口罩，防疫意識強咗；第二原因係停咗課。面對疫情，基本防禦措施係要做，但又唔使真係好緊張，令自己精神壓力太大。尤其媽媽整到間屋一塵不染，其實都唔係咁好，因為小朋友始終都要接觸過一啲致敏源，日後先無咁容易敏感。點解香港啲小朋友特別多哮喘、濕疹，就係因為細個嘅時候媽媽照顧得太好。」

鍾醫生分享，部分在疫情下出生的嬰兒，自出院後也未曾返回健康院接受檢查。「有媽媽要求會唔會可以做埋度高磅重，擔心佢哋生長磅數係咪正常，我哋都會拎埋個磅上去，盡量滿足佢哋。疫情減退之後，都希望繼續上門服務，可能會添加一啲成長發展，例如聽力、大小肌肉評估等。」