【小一入學面試班】點可以講故事更生動？教你簡單運用十隻手指

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隨着6月小學分階段復課，2021/22學年的小一入學面試會陸續展開，即將要進行面試的幼稚園K2學生，在經過大半年停課之後，要小朋友去面試相信是一大挑戰，趁停課留家的時間，家長可跟孩子多做不同的訓練。

我們請來小一升學顧問Miss Emma，在一連四集為大家講解面試常見的題型及答題技巧，第一集會講解講故事的技巧，第二集有關處境題的訓練，第三集是故事聆聽，究竟小朋友聽故事時要注意什麼？第四集是面試訓練應該包含什麼元素。

攝錄、剪接：郭晉傑

在面試裏有很多學校會用到講故事部分，來觀察小朋友的說話技巧，同時想看小朋友究竟能否將自己的想法放在講故事裏，今日Miss Emma會為講一個雪人的故事，並教大家用十隻手指講故事的方法。

按圖即睇十隻手指講故事技巧：

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【Miss Emma 不一樣的面試班】

最近因為疫情關係，升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練。希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。

Miss Emma 現邀請應屆K2學生參加 【Miss Emma Online Interview Class】網上面試班結合了各直資私小面試元素設計出九個單元。

日期：2020年5月18日(一) 至 2020年6月30日(二)

時間：10:00 - 18:00

形式：網上課程

費用：$1,600（10堂）

報名連結：https://bit.ly/2WoKuSU

每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：

- 創意講故事

- 處境題練習

- 故事聆聽及速記

- 創意提升練習

- 數理邏輯

- 通識問與答

- 專注力及記憶力遊戲

- English Blend and Read （NET 主教）

- English Story Retelling （NET 主教）

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