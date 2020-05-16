楊怡夫婦帶女兒拍溫馨家庭照　羅仲謙：妳會成為我地嘅掌上明珠

楊怡4月誕下囡囡小珍珠，早前楊怡和羅仲謙帶著囡囡一起去拍攝家庭照，負責攝影的攝影公司上載了他們的拍攝花絮，場面溫馨。負責拍攝的攝影師Susan分享指，拍攝家庭照最重要是自然咁，爸爸媽媽和小朋友玩的同時最能夠體現親子之間的聯繫。

楊怡囡囡小珍珠即將一個月大，早前楊怡、羅仲謙帶小珍珠去影家庭照，照片非常溫馨自然！小珍珠更穿上梁詠琪代理的西班牙童裝Nanos的BB衫，當日負責拍攝的Johnny Productions攝影師Susan接受記者訪問時表示，自己以往拍攝婚紗相多，但很多客人在婚後有小朋友，便希望拍攝一輯家庭照，留住時光。「我們之前幫楊怡拍攝婚禮的照片，因此她再找我們拍攝家庭照。」

楊怡、羅仲謙帶小珍珠去影家庭照（johnnyproductions@ig)

Susan分享指，拍攝小朋友最重要是要自然，「我不建議將小朋友『擺位』，反而會建議父母和小朋友玩耍，我們攝影師會捕捉每一個moment。我亦不著重背景，反而著重小朋友和爸爸媽媽的交流，小朋友和父母亦要投入在拍攝中，才能影到最自然的照片。」

楊怡、羅仲謙帶小珍珠去影家庭照（johnnyproductions@ig)

有些家長會擔心拍攝過程中小朋友會不受控，Susan表示其實小朋友頑皮、哭喊的時候也是一個經歷，她表示自己不會要求父母和孩子「排排坐」望鏡頭，「因為拍攝時父母和孩子玩的非常開心、大笑或哭喊也是當時的經歷，我們會將這一剎那拍攝下來，因為客人多年後看到這種鬼馬的照片，反而會更加開心。」

楊怡、羅仲謙帶小珍珠去影家庭照（johnnyproductions@ig)

Susan亦指出，自己很多家庭照的客人是之前拍攝過婚紗照的，因此對於客人的背景都會很熟悉。「如果是生客，我們會在拍攝前先了解小朋友的日常生活，並先看看父母拍攝孩子的日常照，『做定功課』才拍攝。」