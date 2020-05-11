楊怡李亞男古巨基晒仔女溫馨合照　胡杏兒收兒子母親節卡甜入心

昨日是母親節，不少藝人都在Instagram上分享和媽媽的照片，而一班星爸媽包括楊怡、古巨基、胡杏兒、李亞男等亦有晒出和仔女的合照。不少久未露面的星二代亦有出現！

1.胡杏兒

身為二孩之母的胡杏兒在母親節晒出2個囝囝為自己準備的母親節賀卡的相片，只見Brendan和Ryan為杏兒親手寫了一張母親節賀卡，留言「WE LOVE YOU MAMA!」，真的非常sweet！而胡杏兒老公Philip亦貼出胡杏兒和2個囝囝的照片，還表示要向所有母親致敬，並感謝她們的決心毅力、耐心、寬恕、奉獻和無條件的愛。

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2.單文柔

單文柔第二年和老公陳展鵬和囡囡小豬比過母親節，單文柔貼出一家三口的照片，一家三口非常幸福！

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3.李亞男

李亞男就貼出和囡囡Gabrielle的合照，並留言「#babyyougrowuptoofast」和「#daddywemissyou」，而有不少網民更表示囡囡樣子和爸爸王祖藍很像！

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4.陳凱琳

陳凱琳就趁著母親節貼出囝囝鄭承悅（Rafael）的近照，並分享陀B時候的經歷，她留言指「臨到母親節我就諗起當時陀BB嘅經歷同過程。每一個母親喺呢段時候都會有唔同嘅感受和感觸。所以做母親真係一件好神奇嘅事！呢一年最大嘅改變就係睇到BB由唔識行到而家會跑來跑去，由唔識講嘢到不停咁嗌爸爸媽媽😊～ 最感恩嘅係BB一直以來都健健康康。相信做父母嘅都明白呢一點係好緊要❤️祝福全世界嘅母親，多謝你哋為兒女嘅付出和辛勞，好好享受這一個愉快的母親節！」，真的非常幸福！

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5.古巨基

今年剛剛榮升人父的古巨基亦趁著母親節，貼出一家三口的照片，並留言表示「成為了父親，更知道母親的偉大。今年是太太初為人母的第一個母親節，感謝太太的一切，願天下的兒女們都孝順父母。祝各位媽媽母親節快樂❤️身體健康」

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6.林盛斌

Bob林盛斌就貼出一家六口的合照，照片中所有孩子都在媽媽的一旁，只有Bob一個人「孤獨」站著，Bob留言「平時佢哋黐我多d嘅，今日就俾你威一陣啦。」，搞笑得來又溫馨。

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7.楊怡

剛剛榮升人母的楊怡則分別貼出和媽媽以及囡囡小珍珠的合照，並留言「小時候總喜歡窩在媽媽身邊，拖著她的手，或把媽媽的手放到自己額頭上，媽媽輕柔的撫摸着我的額頭，然後説：「當你長大後就不喜歡粘住媽媽啦，你會拍拖，和喜歡的男孩牽手然後結婚，不喜歡拖媽媽的手啦」我説：「我長大不會結婚的，我只要嫁給媽媽！」媽媽聽後，笑了......這句兒時的説話一直在我腦海中....今天的我已為人母，手中擁抱着我的寶貝，深深體會母親對兒女的疼愛！雖然年紀不小了，但在媽媽眼中，我還是昔日哪個要嫁給她的小女孩......無論我今天擔當甚麼樣的身份，我知道我都會一直一直拖著您的手👩🏻媽媽我好愛您❤️母親節快樂❤️祝願天下父母健康長壽❤️❤️❤️」