小朋友自小做家務　更懂時間分配、樂於助人　擺脫「大細路」惡習

家中的小孩猶如群星拱照的寶貝，很多時間家長為了讓他專心學習，又或者太愛惜小孩，而沒有讓他們接觸家頭細務。不過近日有網站整理了多名學者的研究，不約而同地指出：「習慣做家務的孩子，在未來更易成功」。

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前史丹福大學的新生主任Julie Lythcott-Haims看盡近年的大學新生愈來愈倚賴父母，而父母亦過度干預學生的校園生活和學習情況，她根據自身的觀察和經驗，歸納出「如何帶領孩子成為真正的成年人」的教養法則，其中一項就是「做家務」。

從做家務發展事項管理

她認為孩子在做家務的時候，會發展出正面的態度、更樂於助人，也更有能力掌握大局。「做家務」看似小事，但孩子能從中看到事情的「因果關係」：因為自己的行為、選擇而導致成功或失敗，進而引導他們思考下一步的計劃，是一個迷你版的生活體驗，也能有助他們掌握生活上的其他重要事情。

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從做家務學會負責任

孩子最終也要獨立生活，假如從小沒有接觸家務，在成長過程中沒有培養家事的技能，他們在面對雜物的態度，也會習慣不需參與和付出努力下便能完成，忽略了自己對這些事物應該要負起的責任。

從做家務學會把事情完成的方法

做家務可以令孩子學會完成事情的方法，包括安排一天的時間、安排緊急和重要任務的優先順序，以及不拖延的能力。

Julie認為，父母不應把精力都放在孩子的成績和履歷上，更重要的是培養孩子良好的習慣、技能和心態，這才是更有助他們未來生活的方法。

參考：Experts Say Kids Who Are Used to Doing Chores Become More Successful