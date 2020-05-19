【疫情下放電】胡杏兒帶兒子餵羊駝　黎諾懿陳柏宇子女露台玩水

受到疫情影響，很多家長都會避開人群聚集的商場和遊樂場，改為去戶外親親大自然。胡杏兒老公和囝囝去本地農莊親親羊駝，早前亦試過一家人去摘士多啤梨。而黎諾懿囝囝 、 陳柏宇囡囡就選擇在露台位置設置充氣泳池游泳。Coffee囝囝和車婉婉囝囝則是去沙灘享受陽光與海灘。

1.胡杏兒帶囝囝餵羊駝

胡杏兒老公早前和囝囝Brendan去有機菠蘿園農莊親親羊駝，其實胡杏兒3月初就試過和Brendan去到觀光士多啤梨園摘士多啤梨和蔬菓，看來Brendan真的很喜歡大自然！

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2.黎諾懿囝囝家中天台玩水

黎諾懿老婆李潔瑩早前上載囝囝小春雞在天台玩充氣泳池的短片，只見小春雞穿著泳衣在充氣泳池中玩水，泳池不但有滑梯，更有噴水的功能，非常誇張。黎諾懿早前更在家中設置了一個迷你農莊，讓小春雞在家中體驗做小農夫。

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3.陳柏宇囡囡玩充氣泳池

早前陳柏宇上載囡囡Abigail 和朋友在露台的充氣泳池游泳的相片，雖然充氣泳池沒有小春雞的那麼「多功能」，不過在炎炎夏日游泳不失為個好消暑方法！

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4.Coffee囝囝沙灘玩沙

Coffee早前就一家人去沙灘玩，伯伯穿上長袖防曬的泳衣和Coffee一起曬太陽，其實Coffee經常會帶伯伯去戶外玩，接觸一下陽光。

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5.車婉婉老公當囝囝人肉浮台

車婉婉就和囝囝BBQ及朋友一起去沙灘玩，她表示「孩子的童年回憶，一點一滴都是父母最珍貴的心血🥰見到他們快樂，就是最大的回報」。早前車婉婉和老公及BBQ去沙灘游水，車婉婉老公更擔當人肉浮台讓BBQ趴在身上游出海中心。