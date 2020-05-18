【細菌溫床】手機遙控上榜　盤點生活十大污糟物品　第一位係呢樣

自新冠肺炎（COVID-19）來襲，大家的衛生意識也提升了不少。事實上，日常生活很多東西表面乾淨，實質暗藏邋遢！為了讓家長多加注意，我們為大家盤點出十樣最容易成為細菌溫床的物品，最後一樣真的意想不到！

第十位 電腦鍵盤

電腦經常都會用到，但原來鍵盤經常伴隨大量的病菌。曾經有一個研究小組隨機選出33個電腦鍵盤，測試發現4個鍵盤都含有危害健康的病菌，而其中一個存在的細菌甚至比一般的廁所的細菌都多。

第九位 超市購物車

有研究發現，近一半的大腸桿菌都是在超市購物車上。病菌和病原體會從購物車轉移到手和你挑選的食物上，家長一定要注意！

第八位 遙控器

很多人都忽略搖控器上的細菌，有研究證明遙控器上細菌含量很高，特別是酒店內的遙控器，家長帶小朋友外遊就要多加注意！同時也建議每周至少清潔家中的遙控器。

第七位 電梯按鈕

每天上樓落樓都有機會碰到電梯按鈕，而根據《紐約雜誌》表示，在一層電梯按鈕上會經常存在着一種叫做副流感菌的病毒，這種病毒會導致類似感冒的症狀。

第六位 手機

病菌不僅來自雙手，口水也是一個重要來源，而大家都不會經常清理手機，令到手機更髒。

鈔票是病菌溫床（鄧煥儀攝）

第五位 錢

一直都聽到說錢很髒，原因是錢通常經過不同人的手裏和錢包，每個人的口袋都會帶有大量的細菌。在紐約衛生組織的達令頓博士，對紙幣細菌數量進行過測量，一張紙幣上發現有135,000個細菌，在另一張發現有126,000個細菌。避免接觸細菌很容易的方法正是洗手，用完錢包後一定要洗手。

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第四位 廚房鋅盆

廚房為煮食的地方，理應為最健康的地方，然而每天的食物殘渣或者污水，廚房的鋅盤每平方英寸有500,000個細菌。可以如何解決這個問題：將1/2杯小蘇打和1/2杯醋倒進下水道內，再用熱水洗凈。

第三位 浴缸

除了廚房外，浴室也是一個暗藏細菌而不易為人所知的地方，而浴缸內通常會殘留許多細菌而不被發現，尤其是在排水口的細菌十分多。要避免葡萄球菌感染、泌尿道感染、肺炎、敗血症等傳染病在家庭成員之間傳播，一定要好好的浴缸。

第二位 擦手毛巾

擦手毛巾每個家裏都必備，但並不是所有的洗手方法都是正確，洗完手再擦手，毛巾上就會附上很多細菌。而細菌最喜歡在潮濕的環境中滋生，擦手毛巾因此就成為了完美的病菌溫床地方。

第一位 環保購物袋

很多時候，媽咪出外買餸都會用到購物袋，方便得來又環保。但想想購物袋每天都放入不同物件，自然而然成為細菌滋生的主要場所，然而大家都不會經常清洗購物袋。根據《紐約雜誌》的報道，高達99%的購物袋都攜帶有大腸菌群和大腸桿菌。