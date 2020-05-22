【小一入學面試班】面試常見處境題　教你日常訓練小貼士

隨着6月小學分階段復課，2021/22學年的小一入學面試會陸續展開，即將要進行面試的幼稚園K2學生，在經過大半年停課之後，要小朋友去面試相信是一大挑戰，趁停課留家的時間，家長可跟孩子多做不同的訓練。
我們請來小一升學顧問Miss Emma，在一連四集為大家講解面試常見的題型及答題技巧，第一集會講解講故事的技巧，第二集有關處境題的訓練，第三集是故事聆聽，究竟小朋友聽故事時要注意什麼？第四集是面試訓練應該包含什麼元素。
攝錄、剪接：郭晉傑
在面試裏有很多學校會運用處境題考小朋友，嘗試看看小朋友能否看到圖畫中發生了什麼事及有什麼可能性會導致這件事情發生，很多時老師會看小朋友在日常裏處理相似的情況下究竟小朋友會說什麼，亦可以顯示到家長平日在家怎樣管教小朋友。今日Miss Emma會為提供3張處境圖片，並教大家訓練小貼士，如何令處境題變得更加生動。
按圖即睇處境題訓練小貼士：
【Miss Emma 不一樣的面試班】
最近因為疫情關係，升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練。希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。
Miss Emma 現邀請應屆K2學生參加 【Miss Emma Online Interview Class】網上面試班結合了各直資私小面試元素設計出九個單元。
日期：2020年5月18日(一) 至 2020年6月30日(二)
時間：10:00 - 18:00
形式：網上課程
費用：$1,600（10堂）
每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：
- 創意講故事
- 處境題練習
- 故事聆聽及速記
- 創意提升練習
- 數理邏輯
- 通識問與答
- 專注力及記憶力遊戲
- English Blend and Read （NET 主教）
- English Story Retelling （NET 主教）