【親子好去處】本地酒店2日1夜食住推介　全家唔使$800

受到疫情影響，小朋友需要留在家中抗逆，不過最近疫情漸趨穩定，雖然依然無法外遊，家長不妨考慮入住本地酒店，來一次2日1夜的親子旅行！香港有不少酒店推出住宿計劃，最平一間人均低至$256一晚！

1.香港黃金海岸酒店訂2晚再送1晚

香港黃金海岸酒店推出「樂活體驗住宿計劃」及「訂二得三入住獎賞」。「樂活體驗住宿計劃」淨價 HK$788 起，優惠包括： 入住豪華海景客房一晚、2 位成人早餐、免費享用房內迷你酒吧 (每次入住計算)、免費獲贈特選紅酒乙瓶 (每次入住計算)、免費無線上網、免費享用由酒店往返尖沙咀穿梭巴士服務等等。而一家三口入住可以加錢加床及早餐，亦可以加配餐飲禮遇。而「訂二得三入住獎賞」則是由即日起入住黃金海岸酒店兩晚即可享多一晚免費住宿優惠，二人入住三晚人均低至每晚$256！

+ 4 + 3 + 2

樂活體驗住宿計劃推廣期：2020 年 5 月 1 日至 12 月 30 日 (12 月 24 至 26 日除外)

香港黃金海岸酒店地址：黃金海岸, 青山公路 1 號, 香港特別行政區

電話：24528888

附近景點：黃金沙灘、咖啡灣、黃金海岸商場、屯門公園

2.海洋公園萬豪酒店送早晚餐

海洋公園萬豪酒店推出「豐富美饌住宿計劃」，「豐富美饌住宿計劃」適用於逢星期六、日及公眾假期，價格每房每晚港幣$1,088起，包括豪華客房住宿一晚、海灣餐廳自助早餐以及Pier酒廊全新推出的四道菜午餐或五道菜晚餐體驗。

豐富美饌住宿計劃推廣期：2020年5月16日至 6月28日 星期六、日及公眾假期入住

*需要輸入預訂客房代碼: D60

海洋公園萬豪酒店地址：香港仔黃竹坑道 180 號海洋公園萬豪酒店

電話：3555 1688

附近景點：海洋公園（暫時關閉）、淺水灣泳灘

3. 香港迪士尼樂園酒店送華特早餐

香港迪士尼樂園酒店推出港人優惠，「香港居民春日訂房優惠」只需港幣$1,399起即可入住香港迪士尼樂園酒店票已包括2位入住賓客於華特餐廳享用指定華特早餐套餐。

另外，樂園亦推出香港居民尊享的酒店房間限時優惠，顧客可以6折房價 (由港幣$2200起*)，入住香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房，並於國賓廳會客室免費享用多款精緻餐點，尊享貴賓級優越體驗。

香港居民春日訂房優惠推廣期：即日起2020年6月30日

優惠詳情：1晚香港迪士尼樂園酒店住宿（標準客房／海景客房）

2 x 指定華特早餐套餐

酒店房間限時優惠推廣期：即日起2020年6月30日

優惠詳情：6折房價 (由港幣$2200起*)住香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房

國賓廳會客室免費享用多款精緻餐點

香港迪士尼樂園酒店地址：香港大嶼山, 香港迪士尼樂園度假區，香港迪士尼樂園酒店

電話： 3510 6000

附近景點：迪士尼樂園（暫時關閉）、迪欣湖、愉景灣、坪洲

4.西貢白沙灣 The Pier每邊渡假

西貢白沙灣ThePier 推出家庭住宿套餐，套餐低至HK $ 1,780 /間，可容納2大2小，一家四口人均低至$445！套餐包括2大2小早餐、兒童工具包（包括兒童拖鞋，牙刷套裝，Mustela嬰兒禮品套裝（5件）和小玩具）、免費24小時停車場、等等。

+ 3 + 2

家庭住宿套餐推廣期：2020年5月15日至 6月30日

The Pier Hotel地址：西貢白沙灣街9號

電話：2912 6777

附近景點：三星灣泳灘、獅子會自然教育中心、白沙洲

5. 嘉湖海逸酒店一家三口唔使$800

嘉湖海逸酒店推出食住玩住宿優惠，即日起至30/6日，只需要港幣$580/2人即可享受豪華客房住宿一晚、紐約紐約國際美食自助早餐、紐約紐約餐廳港幣$50消費券及免費使用健身室及戶外遊樂場。第三者同住含以上優惠另加港幣$190附加費，一家三口人均低至$256/晚！

食住玩住宿優惠推廣期: 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日 (凡於2020年6月5日及星期六入住將加收港幣$100附加費)

嘉湖海逸酒店地址：香港新界天水圍天恩路 18 號

電話 : 2180 6688

附近景點：天水圍公園、香港濕地公園、元朗公園、南生圍