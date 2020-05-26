【新冠肺炎】中大醫學院招募兒童參與抗體測試　盼了解隱形患者

本港新冠肺炎（COVID-19）的疫情稍為緩和，但專家團隊仍致力進行相關研究，盼能進一步做好防控工作。不少臨床個案顯示，兒童患者病徵輕微，甚至無病徵，但病毒量高、傳播力強，成為社區傳播的隱憂。香港中文大學醫學院正進行新型冠狀病毒隱性感染研究，呼籲家長為子女登記做抗體測試，以助了解本港嬰幼兒的感染情況。

登記兒童僅為目標一成

為了完善現時的防疫策略，應對未來可能再出現的新冠病毒疫潮，中大醫學院於4月底開展新型冠狀病毒隱性感染研究，於本地招募3000人進行抗體測試，研究對象不論老少。然而，至今仍未有足夠的穩性感染數據，以充分了解本地的感染情況。

「為了收集最全面的數據，我們需要從不同的年齡群組中抽取500至600人。」中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，團隊至今收到約4000人報名，惟10歲以下兒童及嬰幼兒組別的報名人數較少，大約僅為目標的十分之一，因而呼籲家長支持研究，特別是從外地返港的人士。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，臨床個案顯示兒童多為無病徵。

社區隱形患者

陳教授表示，臨床個案顯示兒童多為無病徵，特別是10歲以下兒童及嬰幼兒，他們傳播力強，推斷可能與他們的免疫系統反應相對成人弱有關，不過仍需要進一步研究確定。

「我們在機場為從外地返港的小朋友提供免費的糞便檢測服務，成功檢測出兩名嬰兒患者，並在他們的糞便樣本中發現病毒量較成人高得多，亦即表示傳染性很高。換言之，如果小朋友確診，他們的父母亦容易受感染。」

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+ 7 + 6 + 5

唾液測試減不適感

團隊會為18歲以下兒童提供唾液測試，代替抽血，以減他們的不適感，但需注意的是準繩度未必如血液測試高。倘若確實存有抗體，團隊會提供一個詳細報告作參考。若參與研究的家長對檢測結果有進一步疑問，團隊會安排兒科醫生跟進。

陳教授提醒：「抗體在染病後的幾個星期產生，一般可存於體內數年。雖然一般來說有抗體代表有保護性，但就著新冠肺炎而言，我們不知道保護性會維持多長的時間，因而不可掉以輕心。相信半年至一年後，我們便能了解更多此病毒抗體的特性。」團隊期望於7月發表中期報告，以助調整防疫策略。

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