歐美多宗兒童患新冠肺炎併發川崎症　醫管局：本地暫冇相關個案

川崎症成因不明，多發生在6個月至5歲的幼兒階段，歐美早前爆出多宗兒童因患上新冠肺炎併發川崎症死亡的病例，英國更有逾千間小學不會考慮按原定日期復課。醫管局上周開始回顧今年患上川崎症的病童，經2次檢測後暫未發現有個案與新冠肺炎有關。 兒科醫生指，川崎症的病因一直未明，未能確定新冠肺炎和川崎症的關係，惟川崎症是誘發兒童心臟病的疾病之一，家長宜密切留意兒童是否有相關病徵，盡早求醫。

英國原定在6月1日小學復課，惟近日約100名已確診新冠肺炎的兒童出現川崎症，日前更有一名14歲兒童死亡，同時顯示在新冠肺炎病毒的影響下，川崎症的患病年齡由5歲或許已擴展到16歲左右。

醫管局覆檢川崎症病童個案 4個結果未明

醫管局發言人回覆指，兒科專家留意到外國有川崎症徵狀的兒童，其抗體測試顯示他們有機會曾經感染2019冠狀病毒病，為檢視本港的情況，各公立醫院兒科部門在上週初開始回顧今年患上川崎症的兒科病人情況，包括邀請有關病人返回醫院抽血，以了解病人的川崎症會否因感染冠狀病毒而引致，從而提供更適切的治療和跟進。

各公立醫院至今合共將16名川崎症兒科病人的血清樣本送往香港大學作抗體測試。醫管局在近日陸續收到有關結果，當中有三名病人的抗體測試初步呈陽性反應，另外有兩名病人的測試結果未能確定。經進一步的測試後顯示，其中三人的血清並沒有2019冠狀病毒的中和抗體，證實其川崎症並非源自感染2019冠狀病毒病。餘下的一個初步陽性、一個測試結果未能確定和兩個新送交的病人樣本測試仍在進行中。本港的2019冠狀病毒病確診病人中，至今沒有病人出現川崎症徵狀。

川崎症成因不明

兒科醫生陳欣永指，目前醫學界對新冠肺炎病毒的認知仍非常有限，僅在臨床觀察上看到新冠肺炎有機會引發川崎症。他又指，川崎症本身不會傳染他人，該症的成因不明，而暫時亦未知道新冠肺炎併發的川崎症會否比一般的常見。

川崎症會令兒童全身血管發炎，能誘發心臟血管疾病。