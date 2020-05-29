【媽媽必掃】HÓME CÓORDY座落荃灣　十大家品助收納、增家居品味

AEON 荃灣店早前進行局部裝修，今日（29/5）重新開業，引入AEON自家家居生活品牌HÓME CÓORDY及iC innercasual 休閒內衣及家居服專門店。當中HÓME CÓORDY以設計簡潔、功能實用的家品為主，今次記者率先為大家選出10大精選必買家品。

1.戶外輕量摺合椅

這款戶外輕量摺合椅看似非常迷你，其實可以承重80kg，而且攜帶非常方便，不但可以摺至約一半手臂的長度，重量亦非常輕巧。媽媽及小朋友外出要等待都可以用來暫坐。

戶外輕量摺合椅 價錢：$79.9

2. 微波爐湯壺 520ml

復課在即，很多家長會為小朋友準備午飯，如果小朋友學校有微波爐，可以用這個微波爐湯壺攜帶湯水讓小朋友翻熱後喝。上班族亦可以攜帶湯水返工！

微波爐湯壺 520ml 價錢：$34.9

3. 方形塑膠水勺 1.4L

香港人家中雪櫃很多都塞得滿滿，這個方形塑膠水勺可以打橫放，可以疊起幾個水勺，慳位之餘亦不會漏水。

方形塑膠水勺 1.4L 價錢：$56.9

4. 水冷被 180cm

水冷被 180cm 價錢：$549

5.TVHC 密實便當盒

TVHC 密實便當盒 價錢：$69.9

6. 涼鞋

涼鞋 價錢：$49.9

7. 柔軟方巾

柔軟方巾 價錢：$14.9

8.硅藻土浴室地墊

硅藻土浴室地墊 價錢：$89.9

9. 氣孔密封儲存盒 1L

氣孔密封儲存盒 1L 價錢：$64.9

10 冰冷床墊 100cm

冰冷床墊 100cm 價錢：$469

即睇其他精選HÓME CÓORDY 家品：

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除了HÓME CÓORDY，荃灣AEON亦有自家品牌iC innercasual 休閒內衣及家居服專門店，亦擴大了化妝品區域，即睇精選商品：

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另外，由即日起至5月31日，全線AEON推出火熱勁減優惠，童裝男女服裝7折、床品及傢俬低至7折、手袋及內衣低至半價，部分貨品更低至26折。其中最受媽媽歡迎的童裝全店8折，部分更有折上折優惠，玩具都有全店9折優惠！即睇精選優惠童裝及玩具：