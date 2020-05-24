【媽媽煲劇】夫妻的世界後　五月最後必追韓劇名單

在疫情的推波助瀾下，在家「煲劇」成為不少媽媽們的最大娛樂，不少韓劇更成為話題，例如早前《愛的迫降》以及《夫妻的世界》，而接下來仍有不少值得關於的韓劇，但人始終時間有限，不能套套劇都有時間追看，因此，不妨先看看接下來會有甚麼新韓劇，挑選一些內容主線合你口味的。

一起吃晚餐嗎？

改編自同名熱門網絡漫畫，主要演員包含宋承憲、徐智慧、孫娜恩、李知勳、李現填、朴浩山。故事背景建立在2030年代，講述未來世界已受「單身至上」的社會風氣影響，女主角（徐智慧飾）由於過往經歷多次失敗戀情，對愛情失去期望的經典套路，但遇到飲食專欄作家兼飲食心理治療師金海景後（宋承憲飾），便找回戀愛的感覺，由於男女主角性格上的設定都有缺憾，例如男主尖酸刻薄，因此角色之間的交流會產生不少有趣火花。

+ 10 + 9 + 8

法外搜查

傾向看更多劇情推進而非愛情為重心的話，這部劇就會合大家胃口。主要演員包含車太鉉、李善彬、鄭尚勳、池承炫，單看演員名單已經「喜感」滿滿，這部犯罪喜劇講述5個來自不同職業的人聚在一起合作處理未破案件的故事。

+ 5 + 4 + 3

謊言的謊言

傳統愛情劇走向，「假愛」變真愛的橋段，主要演員為李幼梨、延政勳、林珠銀、李一花，故事在敘述財閥媳婦被誣陷殺害丈夫而入獄，出獄後開始尋找當年被領養走的女兒，發現是由一名記者所撫養，於是假裝跟記者談戀愛，其實是為了當她女兒的養母，在這複雜的關係中如何在親情、愛情修成正果，大家就要拭目以待！

+ 11 + 10 + 9

外出

內容講述職場母親和她家庭的故事，面對最愛女兒突如其來的意外身亡，三代同堂的她們將一起面對真相的家庭倫理劇，主要演員包括韓惠珍、金美京、金泰勛。由於只有兩集，不需花太多時間便可以看完。

+ 2

Oh My Baby

一套浪漫愛情喜劇，主要演員包含張娜拉、高俊、朴秉恩、鄭乾柱。故事在敘述一位39歲不婚主義的張夏莉渴望有自己的孩子，於是她列出要「借種」的三位目標男性，最終被3位目標追求，包括討厭婚姻的攝影師、家境富裕的醫生、同公司的新進社員。