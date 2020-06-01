張栢芝細仔樣貌曝光　吳若希岑麗香仔女眼仔碌碌超可愛

近年有不少星媽星爸熱衷於寶貝仔女的生活點滴，有些星二代更擁有自己的個人社交媒體帳號！不過另一邊廂亦有一些星媽星爸選擇保護孩子的正面樣貌，不過看來公開孩子樣貌已成趨勢，一些本身不願意公開孩子樣貌的星媽星爸相繼選擇分享仔女的樣貌，包括張栢芝、岑麗香和吳若希等。

1.張栢芝細仔樣貌曝光

張栢芝前年11月誕下小兒子張禮承（Marcus），栢芝一直將Marcus的楊貌保護得非常好，每次Marcus出鏡都會用公仔圖案遮擋他的樣子，或只拍攝手手腳腳及聲音。張栢芝至今一直沒有透露Marcus生父的身份，不過一張家庭合照中Marcus的髮色偏金，讓外界不禁猜測Marcus生父可能是栢芝的英國工程師好友Leo。

這張照片讓外界猜測Marcus是否混血兒。（ig：cecilia_pakchi_cheung）

不過，早前張栢芝在Instagram中上載限時動態，卻意外讓Marcus的樣貌曝光。片段中栢芝原本想分享囝囝的玩具車，結果Marcus突然走入鏡頭，讓他的外貌曝光，只見Marcus一頭深色頭髮，眼仔睩睩相當可愛。看來Marcus是混血兒的謠言又再被打破，至於生父是誰依然未能夠得知了。

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2.岑麗香兒子一頭啡髮

岑麗香去年誕下囝囝Jacob，一家三口一直非常幸福。早前香香亦公開一輯家庭照，當時Jacob1歲未到，由於Jacob年紀太細，樣貌還未「長定」，日前香香趁著囝囝1歲公開Jacob的正面照，只見Jacob一頭啡髮，眼仔碌碌配上圓潤的面珠墩，真的非常可愛！

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3.吳若希眼大精靈

吳若希和老公Alex（何兆鴻）育有一名女兒，早前更宣布3歲大的囡囡淼淼榮升姐姐！其實吳若希一直很少公開淼淼的正面樣貌，不是用圖案遮擋眼睛，就是遮擋臉部。早前吳若希貼出囡囡的照片，雖然淼淼戴上口罩，不過正面看到淼淼的眼睛，眼大大非常精靈！