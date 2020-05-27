張栢芝每朝6點起身下廚　IG教煮簡易小朋友營養餐

張栢芝早前40歲生日，她在直播中表示40歲是人生新開始。其實張栢芝近年已經淡出幕前，全心全意照顧3個孩子。早前張栢芝在Instagram 分享自己每日早上6時會起床，為孩子煮早餐，她分享了數個非常適合小朋友食用，有營養又簡單易整的食物。

1.蕃茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯

張栢芝在影片中分享一款適合小朋友飲，有營養又易煲的湯水－蕃茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯。栢芝表示，自己去到街市才想到要煲這款湯，對小朋友非常好。栢芝提醒，一定要將煎香後的石九公魚放入魚袋，以免石九公魚的刺和骨弄傷孩子，另外亦表示自己煮食的份量隨心，覺得足夠即可。

+ 5 + 4 + 3

材料：

番茄

薯仔

洋蔥

蘿蔔

石九公魚

做法：

剪去石九公魚的刺和骨

煎香石九公魚

將煎好的石九公魚放入魚袋

將魚袋番茄、薯仔、洋蔥和蘿蔔加水煲成湯

2.簡單炒飯

張栢芝亦分享一款適合小朋友早餐吃的炒飯，做法非常簡單，而且可以叫小朋友幫忙製作，作為親子下廚的食譜非常好。

材料：

雞蛋

隔夜冷飯

火腿

洋蔥

粟米粒

做法：

打散雞蛋

將火腿、洋蔥切粒

熱鍋下油，加入洋蔥粒、火腿粒、隔夜冷飯和粟米粒

加入打散了的雞蛋

將洋蔥粒、火腿粒、隔夜冷飯、粟米粒和雞蛋炒至均勻即可

3.吞拿魚沙律

張栢芝分享自己會煮不同早餐給3個孩子，其中分享了一個簡易早餐食譜－吞拿魚三文治。栢芝表示她的兒子都不喜歡吃吞拿魚，但這個吞拿魚沙律卻能夠吸引孩子吃。配上方包

食材：

鹽水浸吞拿魚

洋蔥

沙律醬

練奶

砂糖

做法：

將洋蔥切碎

將沙律醬、練奶、砂糖混合

加入鹽水浸吞拿魚碎即可