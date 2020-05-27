張栢芝每朝6點起身下廚　IG教煮簡易小朋友營養餐

撰文：余嘉文
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張栢芝早前40歲生日，她在直播中表示40歲是人生新開始。其實張栢芝近年已經淡出幕前，全心全意照顧3個孩子。早前張栢芝在Instagram 分享自己每日早上6時會起床，為孩子煮早餐，她分享了數個非常適合小朋友食用，有營養又簡單易整的食物。
1.蕃茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯
張栢芝在影片中分享一款適合小朋友飲，有營養又易煲的湯水－蕃茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯。栢芝表示，自己去到街市才想到要煲這款湯，對小朋友非常好。栢芝提醒，一定要將煎香後的石九公魚放入魚袋，以免石九公魚的刺和骨弄傷孩子，另外亦表示自己煮食的份量隨心，覺得足夠即可。
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材料：
番茄
薯仔
洋蔥
蘿蔔
石九公魚
做法：
剪去石九公魚的刺和骨
煎香石九公魚
將煎好的石九公魚放入魚袋
將魚袋番茄、薯仔、洋蔥和蘿蔔加水煲成湯
2.簡單炒飯
張栢芝亦分享一款適合小朋友早餐吃的炒飯，做法非常簡單，而且可以叫小朋友幫忙製作，作為親子下廚的食譜非常好。
材料：
雞蛋
隔夜冷飯
火腿
洋蔥
粟米粒
做法：
打散雞蛋
將火腿、洋蔥切粒
熱鍋下油，加入洋蔥粒、火腿粒、隔夜冷飯和粟米粒
加入打散了的雞蛋
將洋蔥粒、火腿粒、隔夜冷飯、粟米粒和雞蛋炒至均勻即可
3.吞拿魚沙律
張栢芝分享自己會煮不同早餐給3個孩子，其中分享了一個簡易早餐食譜－吞拿魚三文治。栢芝表示她的兒子都不喜歡吃吞拿魚，但這個吞拿魚沙律卻能夠吸引孩子吃。配上方包
食材：
鹽水浸吞拿魚
洋蔥
沙律醬
練奶
砂糖
做法：
將洋蔥切碎
將沙律醬、練奶、砂糖混合
加入鹽水浸吞拿魚碎即可