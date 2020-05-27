【何鴻燊逝世】子女個個學歷高　四房超欣猷君入讀MIT更是學霸

賭王何鴻燊昨日逝世，終年98歲他一生與4位妻子結緣，合共育有16名子女。何鴻燊的16名仔女當中只有一個沒有讀大學，但成就非同小可。15名仔女中只有一個在香港讀大學，其餘的都在海外留學，當中又以兒子何猷君和何超欣學業最為出眾。

賭王何鴻燊膝下兒女眾多，5個兒子、11個女兒共16名子女中個個都高學歷。其中只有二房藍瓊纓的小女兒何超儀沒有讀大學。何超儀主力在演藝及音樂方面發展，曾奪得香港電影金像獎最佳女配角，成就非同小可。何鴻燊見識到女兒對演藝工作的努力與熱忱，因此支持女兒追夢，何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，所以特別疼愛她。

何鴻燊一向對子女「一視同仁」，對16位子女同樣愛護，從子女對他的印象看的話，不難看出子女對他的崇拜，以及何鴻燊是子女眼中的好爸爸。

例如何超瓊曾接受傳媒訪問時指，自己相當崇拜爸爸，在遇到重大抉擇時，爸爸總是扮演重要角色；何猷啟指爸爸從小到大教他不要認輸，直至成功，婚姻方面也沒要求門當戶對，只希望他隨心意而行就好；賭王更一直知道女兒何超儀有電影夢，早年更投資一億元支持女兒做老闆拍電影，開拍《維多利亞一號》！

何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，所以特別疼愛她。（圖片來源：微博）

只有超盈留港讀大學

在另外15名子女中，只有何超盈留在香港讀大學，其餘子女都是到外國攻讀大學。超盈自小對藝術產生濃厚興趣，其後就讀於香港大學藝術系，在藝術界有不少知名度。超盈2018年與男友辛奇隆訂婚，去年八月剖腹誕下女兒「荷包蛋」。

何超欣、何猷君皆是學霸

賭王眾多子女中，學業成就最出眾的可以說是四房梁安琪的小女超欣與猷君了，哥哥猷君從小就是數學天才，18歲時就同時得到牛津大學與麻省理工學院錄取，最後選擇到麻省理工就讀，更以3年時間完成4年的課程，何猷君亦為內地數碼娛樂平台創夢天地（1119）的首席營銷官（CMO）；妹妹超欣在GCSE獲得9A*成績(中等教育普通證書為國際認可的學歷證明，Ａ*為最高等級)，SAT數學滿分，雖獲劍橋錄取，但最後跟隨哥哥步伐入讀麻省理工。

而哥哥何猷亨則就讀英國倫敦大學國王學院修讀工商管理，他於2015年6月15日，以21歲之齡，成為最年輕的保良局總理。

（圖片來源：何猷君微博）

何鴻燊16個仔女的學歷：