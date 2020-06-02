【生活冷知識】五樣子女常接觸用品　你可能一直忽略了的用途

小朋友喜歡問問題是天性，家長時常也會被他們殺個措手不及，小朋友看似「無厘頭」的問題，其實都是一個好機會，讓家長把學習融入生活！今日就來和大家分享一些和小朋友相關的冷知識，下次就可以在孩子面前「炫耀」自己的博學多聞！

棒棒糖上為甚麼有小孔？

珍寶珠相信是陪伴不少小朋友童年的糖果之一，其品牌最經典的一定是多種口味的棒棒糖，如果有細心留意的話，當你把糖果食完後，就會發現頂部有一個小孔。這個小孔有兩個兩主要作用，一是固定圓形的糖果，避免整顆掉進小朋友喉嚨；二是當小朋友不慎吞下塑膠棒的時候，也有孔可以讓空氣穿透，避免窒息。

筆蓋上的小孔

當小朋友到了要寫字的年齡，如果是使用有筆蓋的筆去書寫，不難發現大部分筆蓋都是有孔的，其實原理和棒棒糖一樣，都是避免小朋友吞下窒息。

黑色一字型髮夾

相信不少人也有種「強逼症」，總覺得平滑的一面應該貼著頭皮，其實事實恰恰相反，波浪的設計不是為了美觀，而是增加與頭髮或者頭皮的摩擦，令髮夾更加固定不易脫落，以後幫囡囡整理出門髮型時，不要再錯了！

新衣附送布料與鈕扣

家長為小朋友購買衣服時，有留意到部分衣物標籤位置會釘上一塊和衣服一樣材料的布料和鈕扣嗎？鈕扣當然是更換之用，但這令家長用同一邏輯思考，以為那一小塊布料也是更換或修補之用，其實這塊小布料存在原意是給大家測試不同清洗方法的反應。

杯蓋亦是杯墊

膠本身就有防水的作用，因此不少外賣杯（凍飲為主）都會利用這個特性，在杯蓋上設計出凹凸的坑紋，必要時讓大家把杯蓋當成杯墊，讓紙杯能穩穩地放置在上面。