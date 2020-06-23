【書展2020】7月如期舉辦　陳美齡談教養　林克忠、江伊晴說故事

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情未消失，但本地大型活動已陸續舉行。今年7月15至21日在灣仔會議展覽中心舉行，年度主題為「心靈勵志」。大會將帶來超過600項線上和線下活動，包括作家講座和名人講故事等，當中包括陳美齡談教養，救恩校長林克忠和藝人江伊晴（江若琳）說故事，不容錯過。 攝影：王淑君

2020年書展相信是全球疫情期間惟一舉行的實體書展，因此書展將要求所有進場人士佩戴口罩，設置體溫檢測站量度進場人士的體溫、於場內多個位置提供酒精搓手液、以及加強現場參展攤位及會場的消毒和清潔等。大會更增聘「健康大使」及安排衞生署吉祥物Lazy Lion於場內傳遞防疫訊息。

香港貿發局副總監周啟良亦鼓勵入場人士預先在網上或便利店購票，以免購票處聚集大量人群。而在書展範圍排隊時而保持一定距離。

按圖即睇書展活動：

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憑票尾可免費再進場

書展除了提供「上午進場展」優惠外，亦增設「晚間進場票」優惠和「免費再進場特別優惠」（憑7月15、16日正價門票票尾，可於7月17-19日晚上7時後、7月20日晚上7時後各進場一次）。

年度主題：心靈勵志

為配合年度主題，書展3樓展覽廳外的「文藝廊」，將設「從心『書』發」專題展覽，介紹多位心靈勵志作家和精選書目，包括阿濃、鄭國江、李焯芬、蔡元雲、胡燕青、羅乃萱、陳美齡、沈祖堯、素黑和陳塵。當中沈祖堯醫生在03年抗沙士的前線醫護裝備和口罩亦會展出。

另外，文藝廊另設「我們的快樂回憶—兒童樂園」及與李小龍會攜手合作設置的「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」展區，展示各款珍藏和相關精品。