【親子好去處】率先入場試玩　沙田新城市廣場戶外常設平衡車公園

受新冠肺炎疫情影響，過去半年小朋友留家時間多了，運動量減少，隨着疫情稍為緩和，不少人都走到戶外進行活動，而平衝車更是小朋友最愛的活動之一。最近在沙田新城市廣場開設一個佔地達8千呎的平衡車公園「Balance Bike Park @ New Town Plaza」，小朋友可以在這裏盡情放電。 攝影：歐嘉樂

這個位於沙田新城市廣場1期3樓的全新平衡車公園於6月22日開幕，以野外叢林風格的彈珠台為設計概念，屬全港首個戶外常設平衡車公園，家長可以自備平衡車阪保護裝備，又或於場內租借。場內特設有蓋等候及準備區，設有座椅、飲水機及免費儲物櫃，小朋友可以自在地穿好裝備、做好熱身，而父母則可以坐在一旁舒適地等待孩子。

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記者今日率先帶同5歲的茶茶到場試玩，現場所見場內沒有遮蔭的位置，正值中午的天氣相當炎熱，但茶茶卻冇有怕，在場內玩得相當投入，他更說：「好好玩，想再嚟玩，下次會帶我自己的車！」建議打算來玩的家長，避免在正午最曬的時間來玩，也要預備太陽帽、毛巾及足夠的水給孩子。

新城市廣場更將會夥拍遊戲用品店Jollymap於暑假陸續推出不同的課程，涵蓋Trial體驗、親子基礎、初級至中級技術班的平衡車專業教學課程，費用由$150至$250元，有興趣參加的小朋友可到 JollyMap 官方網頁報名。

可預先登記入場試玩

場地將會於6月23日起由上午11時至下午7時免費開放予有興趣試玩的小騎士預先登記場次，每節15分鐘，已登記的小朋友只要帶齊平衡車及安全裝備，即可於指定時段內入場玩，而每個時段亦設有 Walk-In 名額，父母可以即場為孩子登記報名試玩。

另外，由7月18日起，每逢星期六、日及公眾假期，具備踏平衡車經驗的小朋友可在週末以優惠價$30元登記「週末Fun Ride」，租借平衡車及保護裝備，並在駐場助教的簡單指引下玩。

Balance Bike Park @ New Town Plaza

網上預約網址:https://bit.ly/3hBsqgR

（可於新城市廣場1 期顧客服務中心預約租車)

*平衡車公園只限 2-6 歲，身高 80-120cm 小童使用。