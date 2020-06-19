【海洋公園】免費Redd’s教育活動　以五感發掘大自然奇妙

受到新冠肺炎影響，海洋公園閉館4個月，早前宣布重開，並推出全新免費親子教育活動「Redd’s 五感發現之旅」活動融入「自然遊樂」和「體驗式學習」兩大啟發性學習元素，讓小朋友透過五感：視覺、嗅覺、觸覺、味覺和聽覺，學習大自然，讓小朋友能夠在海洋公園內們透過五感發掘大自然的奇妙。 攝影：黃寶瑩

「Redd’s 五感發現之旅」分5個部分，小朋友在入園前可以去到正門拿到五感發現地圖，而園正門地上貼上多款巨型貼紙，印有不同的引導問題，包括關於小朋友當下的心情和感覺，以及公園內不同動物的特徵，例如邀請小朋友閉上眼睛聆聽大自然的聲音、以聲音或動作模仿小動物，父母可以引導他們細心觀察和感受身邊的環境及事物，為感官熱身。

小朋友在入園前可以去到正門拿到五感發現地圖。

透過五感感受大自然

海洋公園種植不少植物，小朋友可以在水都餅店外的植物牆，場內會有教育大使帶領小朋友觀賞各種不同的厚肉、可食用及蕨類植物，並引導小朋友比較葉子的顏色、大小和質感，用眼睛近距離觀察植物的形狀和花紋、用手觸摸葉子的質感、用鼻子去分辨植物的氣味等。

而海洋奇觀側門外教育大使亦會讓小朋友透過聽覺來認識麻雀的叫聲和視覺去觀察牠們的外貌和型態，小朋友友亦可以利用放大鏡等工具研究昆蟲標本、野生或道具昆蟲。

植物牆上種有多種不同的厚肉、可食用及蕨類植物。

喜歡雀鳥的小朋友可以在海洋列車入口旁的發現站，由教育大使帶領小朋友探索香港常見的鳥類，如噪鵑和紅耳鵯，使用小道具如望遠鏡及擴音器研究牠們留下的痕跡，以聽覺去分辨不同鳥類的叫聲。亦可在香港賽馬會四川奇珍館外的探索地帶，透過接觸取自大自然的物件，收集各種素材從而進行創作及挑戰，從而加深認識大自然。

小朋友正利用採集到的樹枝、花瓣、貝殼、種子等在畫架上創作畫作。

智紛會員可以參加於 7 月推出的會員限定創作坊，利用不同的自然素材包括時令蔬果、香草和食用鮮花等，讓家長和小朋友發揮創意，烘焙獨一無二的特色麵包，參加詳情將於公園網頁公布。 另外，所有參加者凡於活動期間上載活動相片到社交平台，即可於正門換領「威威與好友」紀念品一份。