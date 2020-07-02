【小一報名】英華福附圓玄小學　三直資小學舉行小一入學簡介會

2020/21小一面試將陸續舉行，受新冠肺炎疫情影響，不少學校都改了以網上直播形式舉行小一入學簡介會，各學校的安排都有不同，三間直資小學包括英華小學、福建中學附屬學校、保良局香港道教聯合會圓玄小學都會在7月舉行小一入學簡介會，其中英華小學兩場簡介會現場700個名額在今早開始報名不久，即全部爆滿，相當誇張。

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英華小學小一簡介會

深受家長歡迎的直資小學英華小學，將於7月25日（周六）舉行2場「2021-2022年度小一簡介會」，當日會由英華小學校長陳美娟向家長解說入學要求和須知。簡介會在今早上午9時起接受網上報名，兩場的現場名額700個名額在開始報名後不久即爆滿，現在餘下網上直播的名額，每個時段將提供2600個，額滿即止。

網上報名日期及時間：2020年7月2日（星期四）上午9時起

簡介會日期：2020年7月25日（星期六）上午10時至11時半；下午2時至3時半

現場名額：每場350人（已全部爆滿）

網上直播名額：每場2600人

網上簡介會報名（第一場）

網上簡介會報名（第二場）

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福建中學附屬學校小一入學簡介會

福建中學附屬學校為近年熱門的直資一條龍學校，連繫學校為福建中學（觀塘），其報讀人數在幾年間上升三倍，大約3000人以上。該校將會開放少量名額讓家長到校，現場參與招生簡介會及參觀校園，更會邀請部份家長提早到校與老師一起上一節體驗課堂，感受小一課堂氣氛。到校名額爆滿，家長仍可登記網上直播簡介會。

網上報名日期及時間：2020年7月2日（星期四）早上10時起

簡介會日期：2020年7月11日（星期六）

簡介會時間：上午10時下午12時半（招生簡介會）；上午9時15分至-9時55分（小一課堂體驗）

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保良局香港道教聯合會圓玄小學網上簡介會

位於屯門的保良局香港道教聯合會圓玄小學，將於7月11日舉行網上小一新生入學講座，家長可以透過校長的講解，了解學校的教學理念等，網上入學講座由今日（2日）早上9時起至7月4日晚上11時59分接受網上報名。

網上報名日期及時間：2020年7月2日（星期四）早上9時至7月4日晚上11時59分

簡介會日期：2020年7月11日

簡介會時間：上午11時至下午12時半

講座形式：網上直播

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