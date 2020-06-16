【小一面試】培僑書院校長分享小一面試貼士：要肯嘗試不怕挫敗

上周六（13日），培僑教育機構行政總監、培僑書院校董周世耀宣布培僑教育機構接辦培榛國際幼稚園暨幼兒園，並將改名為「培僑國際幼稚園」。而培僑書院暫將按往年一樣，在9月第一個星期六舉行小一招生簡介會。 培僑書院校長吳育智表示，「今年簡介會可能會因為疫情而改為網上直播，但如果做得到都會用傳統方法，搞開放日、有展板等等，都有幾手準備。」 撰文及攝錄：許詠妍 剪接：李紫銘

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問到小一面試內容，吳校長透露：「我們的面試好全面，分兩個環節，第一輪面試預2個小時，不是只看小朋友某方面的能力，而是要看多方面，涵蓋學術、表達能力、創意、個性、邏輯思維、聆聽指令情況、合作合群等，而面試形式轉變不大。」

按圖睇培僑書院第一及第二輪面試內容：

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有好奇心、有諗法、勇於表達有優勢

吳校長提到，面試時也有小朋友會表示「唔識」及不懂回答，他說：「我們不是看他答得啱唔啱，是看他們的態度。要肯去嘗試，不怕挫敗，這個習慣好重要。無論中英數，答錯的話我們都想知點解他這樣想，為何有這個答案。」

在當日的講座上，周世耀校董表示家長最為關心的，是「培僑國際幼稚園」學生在報考培僑小學是否有優勢？他說：「有優先是肯定的，但不是直升，都要參加書院的小一面試，按照優先政策去取錄。」

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今年受到新冠肺炎疫情影響，小一面試會視乎情況有所改變。培僑書院副校長王惠成表示，如果疫情嚴峻，時間、形式、人數等都會調整。問到會否或改成拍片？王副校長說：「會！我們今年中一收生模式就是以拍片形式，要學生提交。幼稚園升小一，我們保留上載video，或者會用zoom都得，會考慮多種形式。」

面試不會接見家長

十幾年前，培僑書院在面試時曾要接見家長，但校方有感成效不大，所以早年已取消與家長面談。王副校長說到很多家長入校後才發現理念與學校不一致，不過今年則會發放問卷給予家長填寫，以了解家長的理念，問卷問題如：「小朋友犯錯如何處理？」、「與小朋友閱讀習慣？」等。

記者當日在學校視察，發現校園不少地方有工程進行中，王副校長表正在擴建室內運動場，預計年尾完成，「之後十年計劃，會將戶外游泳池改為室內恆溫泳池、興建綜合大樓（內有實驗室、音樂廳、宿舍）等」。