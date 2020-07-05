飲水都可以變聰明　研究：低成本方法加強小朋友表現

飲水是我們的日常所需，但有研究發現小朋友飲水量充足會令他變得更聰明，考試前飲更會令成績提升10%！原因是甚麼呢？

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英國東倫敦大學和威斯特大學研究人員早前進行了一項調查，他們記錄了東倫敦大學447名心理學系學生的考試習慣，看看這與考試成績的關聯。結果，在考試時會飲水的學生成績提升了4.8%。而會飲水的學生成績亦比預期高10%。

小朋友測試亦得同樣結果

而他們早在2009年亦曾做過類似的測試，找來60名7歲至9歲的小朋友，在測試前20分鐘，研究人員讓一半小朋友喝下250毫升水，再對比「飲水組」和「沒有飲水組」的測試成績。

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測試是要求孩子找出2幅圖畫的不同之處。結果之前有飲水的小朋友成績比「沒有飲水組」高出34%。之後，他們再安排更複雜的測驗給孩子們，「飲水組」的成績依然高出23%。其中一項測試是要求他們在文章中刪除某些指定的字母，「飲水組」的成績亦高出11% 。於是，研究人員認為飲水是有利小朋友的認知表現。

美研究：建議用此低成本方法增小朋友能力

美國伊利諾伊大學香檳分校運動及社區健康學系教授Naiman Khan早前作出研究表示，美國兒童有水分攝取不足的情況，而男孩的缺水情況比女孩多出76%。他提醒，輕微脫水會引致頭痛、易怒、認知功能下降等問題。

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他對75名9至11歲的兒童展開研究，讓他們在4天內只喝500毫升水，之後又在4天內喝2.5公升水，期間進行尿液檢察測和認知能力評估。結果發現，體內含水量高的小朋友有更強的「一心多用」能力，而且反應也較快。增加水分攝取之後，參加者的多項任務處理能力也相應提升。

Naiman認為，多飲水有利小朋友進行複雜的認知，增強記憶力和靈活性，打好學習的基礎。他建議家長通過低成本的方法，叫小朋友多喝水來增強認知能力和大腦健康，讓他們在學校表現得更好。

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