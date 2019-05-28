【小朋友學英文】資深老師創英文單字記憶法　押韻易學又有趣

許多父母都知道要培養孩子對英文的學習興趣，必須在學齡期就奠定良好的基礎。由於英文需要長期積累單詞和語法，所以如果想要激發孩子興趣，那麼就需要將學習結合趣味的方法來創造學習環境。網路上，瘋傳一名資深英文老師所整理的一份「特別」方式去記憶單詞的內容，快來看看吧！

對於小學生而言，學習單詞需要結合趣味性的方法來激發孩子的學習興趣。而且如果想要利用高效的記憶方法來提升孩子記憶效率，那麼一定要注重學習的方法。如果總是採取死記硬背的學習方式，反覆記憶根本不見效果，長期下來，不僅孩子的成績上不去，還會因此降低孩子對學習英文的積極性。如果小學奠定了良好基礎，那麼往後學習英文才更加輕鬆，也會有更加理想的效果。

如果總是採取死記硬背的學習方式，反覆記憶根本不見效果，長期下來，不僅孩子的成績上不去，還會因此降低孩子對學習英語的積極性。（電影《小王子》劇照）

因此，一名有二十多年的教學經驗的英文老師表示，她常常會向學生強調學習方法和學習興趣的重要性，因此，為了幫助學生們能在學習過程中取得理想成績並且保持良好的學習習慣，她將枯燥的英文轉化為有趣的內容，藉此提高記憶單詞的效率。於是，她就分享了一份由發音規律而組成的單詞記憶法，這方式不僅幫助孩子能夠輕鬆的記憶小學階段的重要單詞，而且極具趣味呢！她相信一定會對孩子的英文學習有很大的幫助！

能助孩子日背數百生字的無敵單字記憶法▼▼▼

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