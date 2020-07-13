【選校攻略】由上至下的升學邏輯思維　以目標大學來選擇幼稚園

有很多家長為着鋪排孩子的讀書道路而感到十分煩惱，到底選擇在家中附近學校比較好？讀一條龍的學校好？報讀爭崩頭的名校好？讀國際學校好？讀香港的傳統學校好？

文：張潤衡STANLEY（應用心理學培訓導師）、錢佩佩（香港電台主持、三個孩子的媽媽）、譚寶雲老師（資深幼兒教育工作者）

一連串的問題令大部分家長都很擔心自己會選擇錯誤！害怕誤了孩子一生！根據佩媽的經驗，選擇必須要跟家長自己的實際情況掛鉤，千萬別人云亦云隨波逐流，最實際是你的荷包裡有多少彈藥，也是選擇的關鍵！

還有你們能花多少時間去培育孩子呢？你們可以把你的工餘時間完全奉獻給和孩子溫習嗎？除了以上問題，我們也要訂立孩子的升讀大學的目標。

為什麼才剛出生便要這麼快去規劃好上哪一間大學這條路？這到底是什麼意思？（點圖繼續讀閱）：

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《贏在起跑線的升小攻略》封面

書名：贏在起跑線的升小攻略

作者：張潤衡STANLEY——應用心理學培訓導師、生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP 高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和七年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P 牌爸爸。張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩——資深傳媒人、三個孩子的媽媽。畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任廣告公司市場公關部總監、網紅、語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎六至十七歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

譚寶雲老師（寶寶老師）——資深幼兒教育工作者、幼兒教育研究學人、香港教育大學教育碩士（幼兒教育）及幼兒教育（榮譽）學士。曾任教多間本港知名幼稚園，熱衷於幼兒教育研究，曾多次於國際學術會議中發表有關幼兒教育為主題的研究結果和學術文章。

【本文節錄自《贏在起跑線的升小攻略》，獲「紅出版集團」授權轉載。】

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