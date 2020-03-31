子女無記性　讀書唔入腦？教你用30分鐘測試出孩子短期記憶能力

要記住事情，你必須先專心。這樣才會將訊息傳送到短期記憶。少了重複和練習，訊息只會停留在短期記憶很短的時間，大約10～20秒，而且訊息量有限。有些研究顯示，短期記憶通常一次只能保存大約七個項目。

大腦有一塊區域叫作海馬迴，對從短期記憶形成長期記憶來說十分重要。海馬迴損傷的人可以記得剛剛發生的事，但如果沒有持續複習就會忘記。如果記憶是在海馬迴受傷之前就儲存了，那麼這個記憶就不會消失。

能在30分鐘內測試出孩子短期記憶能力的小遊戲 點圖了解所需用具及測試方法：

+ 8 + 7 + 6

延伸思考

在這個實驗中，你只用了二十個物件。如果想要增加實驗的難度，可以增加更多物件，或是縮短給受試者的時間。

你也可在受試者第一次記憶物件的一天、一週或一個月後，確認他們的回憶，來看看這些物件是否進入了受試者的長期記憶中。

另一個測試方法是，請受試者記憶物件，然後從托盤移走一個或多個物件（步驟4）。現在，讓受試者看托盤裡的物件，問問他們知不知道哪個物件不見了（步驟5）。

這個實驗也可以用來測試利用觸覺記憶物件的能力。利用20個物件進行「實驗34神祕盒」。你的受試者必須從來沒看過盒中的任何物件。為了記住物件，受試者必須將手放到盒子裡去感覺。比較看看，利用視覺與利用觸覺記憶的能力，有什麼差別？

腦科學小知識：短期記憶又稱工作記憶。「逆向失憶症」是指不記得受傷之前發生的事情；「順向失憶症」是指無法形成新的記憶。阿茲海默症患者會逐漸喪失記憶，並難以記住新的訊息。

更多精彩內容請見：書名：《STEAM大腦科學好好玩》／出版社：小麥田／作者：艾瑞克・H・查德勒／審定：張如芳／譯者：吳欣庭

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】