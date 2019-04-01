法國媽媽傳授9大育兒秘訣　令孩子變得有禮貌唔扭計

為什麼法國人總是那麼地優雅？真的很好奇他們的童年，難道都不會像一般孩子一樣胡鬧、大哭嗎？他們都怎麼教育下一代？

我們常在法國電影裏，看到片中的孩子們，各個慢條斯理、有禮貌，很少展現調皮搗蛋的模樣，看起來永遠是那麼地聰明、優雅。有一本書《為什麼法國媽媽可以優雅喝咖啡，孩子不哭鬧？》道盡了法國父母的教養法則，雖說國情文化不同，但還是有些育兒觀點值得父母們參考唷～

雖說國情文化不同，但還是有些育兒觀點值得父母們參考唷～（Gettyimages／視覺中國）

1）幫寶寶找保母或托嬰

法國媽媽會在產後10周內恢復工作，然後幫寶寶找保母或托嬰，雖然法國法律規定，一位媽咪放完產假後，仍可以繼續照顧寶寶，並保障有就業機會，然而，以這個案例而言，她必須辭職，才能領取社會津貼。

再者，對法國媽媽來說，家庭、工作、自己一樣重要，都是生活的一部份，不需要為了誰而失去自我，這大概就是為什麼法國女人永遠都看起來光鮮亮麗、充滿自信的原因吧！此外，她們認為在寶寶還小的時候送托兒所，被許多陌生人與小朋友包圍，可以幫助孩子很快地適應這個世界，並在生活中變得更加獨立。

2）很早就讓孩子自己睡

法國媽媽相信寶寶可以自己睡着，不需要媽媽哄，如果寶寶在半夜醒來哭鬧，媽媽不會馬上抱起寶寶安慰，而會等待幾秒鐘，確認寶寶的需求再進行下一步的動作，久了寶寶自然就能自己睡着，所以他們的寶寶在2～3個月就能睡過夜。

而且，法國媽媽很早就開始訓練孩子自己睡一張床或獨立一個房間，同樣運用上述的「等待法」，日復一日，孩子很快就能習慣自己睡覺。不過，要提醒爸媽們，讓寶寶自己睡一間房，不代表可以完全不管他，一定要密切注意寶寶的狀態，才不會有危險喔～

法國媽媽相信寶寶可以自己睡着，不需要媽媽哄，如果寶寶在半夜醒來哭鬧，媽媽不會馬上抱起寶寶安慰，而會等待幾秒鐘，確認寶寶的需求再進行下一步的動作，久了寶寶自然就能自己睡着。（Gettyimages／視覺中國）

3）祖父母不是保母

在本地，我們很常可以看到公公婆婆帶孫子，就連出去玩也一直在孫子旁跟前跟後，深怕孫子受傷、弄髒，或一直追着孩子餵食等，但這種情況在法國是絕對不會出現的～在育兒方面，他們的祖父母只擔任配角，像是周末的家庭聚會中，他們通常都在一旁喝咖啡或葡萄酒，閒話家常，而不是一直照顧孫子。

4）讓孩子自己玩

法國父母會給孩子很大的自由，盡量讓孩子自己玩，而不是「陪他玩」，基本上，很難會看到法國父母與孩子一起在公園玩得很開心，通常都在一旁「看着孩子玩」，即使看到孩子間有衝突，也不會過度干涉，讓孩子學會解決問題、照顧自己。但這不代表孩子就不受約束與管教，法國父母認為，無傷大雅的惡作劇與真正不良的行為也應該有個準則，若孩子真的做了非常錯誤的事，法國父母也一定會給予懲罰，讓孩子知道其差異性。

法國父母會給孩子很大的自由，盡量讓孩子自己玩，而不是「陪他玩」。（Gettyimages／視覺中國）

5）沒有「兒童餐」這個選項

在法國，你幾乎找不到有「兒童餐」的餐廳，即使在家裏吃飯，也絕不會有專屬兒童吃的食物，就像他們給寶寶吃副食品時，不會有米精、麥精，一定是成人吃的食物，頂多磨成泥狀或弄得比較小塊。

法國非常注重飲食，午餐時間可以持續2個小時，每天固定早餐、中餐、下午茶、晚餐，每天唯一可以吃點心的時間就是下午4點左右的下午茶時光，其餘時間孩子都不能要求吃點心。法國父母從小就教孩子如何好好吃飯，也不允許孩子挑食，如果發現孩子不吃某樣食物，之後的每一餐可能就會一直出現這種食物，變化成各種菜餚上桌，直到孩子願意品嚐為止。

法國父母從小就教孩子如何好好吃飯，也不允許孩子挑食，如果發現孩子不吃某樣食物，之後的每一餐可能就會一直出現這種食物，變化成各種菜餚上桌，直到孩子願意品嚐為止。（Gettyimages／視覺中國）

6）「禮貌」是非常重要的事

法國孩子從小就被教育要有良好的禮儀，在家裏時有客人來要有禮貌地迎接，出門要主動與鄰居打招呼，搭乘公共交通工具時要懂得讓座。在法國孩子很小的時候，就要學會4個禮貌短語，包括：謝謝你、祝你有美好的一天、你好、再見。

7）孩子不需要學才藝

法國父母認為童年就是要學習發夢、探索這個世界，並學會如何做個有禮貌又負責任的孩子，不喜歡逼着孩子學才藝，因為回家還要練習，等於壓縮與家人相處的時間，也會使孩子背負一些不必要的壓力，這樣童年怎麼會快樂呢？而且研究顯示，通常7歲以下所學的才藝，長大後都會忘記。此外，法國父母對於5歲孩子還不會認字、數數也看得很開，認為等到孩子6、7歲開始上學後再學習閱讀、數學就好。

法國父母認為童年就是要學習發夢、探索這個世界，並學會如何做個有禮貌又負責任的孩子，不喜歡逼着孩子學才藝，因為回家還要練習，等於壓縮與家人相處的時間。（Gettyimages／視覺中國）

8）周末絕對不會加班

法國人非常注重周末的聚會，而且他們一定都會提前作準備，周末就是他們的家庭日，是帶着孩子去戶外野餐、烤肉、騎腳踏車最棒的時機。法國父母會將工作日與休息日分得很清楚，絕對不會在周末工作，因為周末一定要陪伴孩子，或與家人聚餐。

9）給孩子零用錢

我們逛百貨公司時常會看到，一個孩子吵着要媽媽買糖果、玩具給他，如果媽媽拒絕就開始大哭大鬧，直到媽媽受不了丟進購物籃為止。以上情形絕不會發生在法國孩子身上，他們不會吵着要買任何東西，就算被父母拒絕購買糖果，也不會因此而吵鬧，表現得非常冷靜，如果孩子真的想買，就得用自己的零用錢買。

法國父母通常會在孩子7歲後開始每個月給予零用錢，金額會跟着年齡成長，如7歲就是每個月7歐元、8歲每個月8歐元，依此類推，讓孩子自己管理零用錢，從小培養理財觀念。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】