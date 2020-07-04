爸爸同孩子玩騎膊馬和飛高高　必要留意的3件事｜H.Y老師

有想過小朋友「騎膊馬」和「飛高高」的好處嗎？ 各位爸爸日常有沒有和小朋友玩「騎膊馬」和「飛高高」等肢體接觸的活動？這些活動可以帶給他們無限的安全感，所以每日有適量的肢體接觸，可以增加親子互相信任的關係！爸爸更可以展示力的表現！但進行力的表現時，有以下好重要地方要留意：

1. 跟從小朋友意願

很多時大人會很突然抱起小朋友，這種心理突然有反差會讓他們失去安全感，失去這種感统活動的好處。情況就像突然叫一個不喜歡玩機動遊戲去坐過山車一樣，所以玩之前記得要預先通知！

2. 讓小朋友享受「me time」

當「騎膊馬」和「飛高高」時，小朋友的高度和眼光都會變得不同，讓小朋友有自己的時間去感受這些風景，讓他們進行自己的想像力，避免打擾他們的「me time」。當然，小朋友想分享時必定會有很多說話要告訴你呢！那時，嘗試聆聽他們，或者會有以想不到的驚喜！

3. 珍惜小朋友的主動

當小朋友主動提出遊戲時，作為父母盡量先聽從他們的想法，珍惜他們的主動。因為在實淺這些簡單遊戲的過程有遇到問題的時間，而這就是最好讓小朋友嘗試學習解難的好機會，所以珍惜他們的主動，是學習的其中一個好方法。

所以各位好好享受親子的時光吧！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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