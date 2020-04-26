【親子手作】簡單自製六角拼圖　訓練思考力和耐性｜H.Y老師

以往假期，小朋友都期待可以玩，就算不是周圍去，有得玩「遊戲」都已經很開心。可是這次停課卻一直留在家，而小朋友要應付不同類型的影片，所以這次不如H.Y老師推介大家一個有得玩之餘，更可以訓練思考力的遊戲吧！

平常我們都喜歡玩拼圖，因為可以訓練小朋友的專注能力，而這次我們玩的都是拼圖，但名字是「六角拼圖」。那六角拼圖又是甚麼呢？六角拼圖是以六角圖形互相拼合，繞成一圈後成為一個大的六角形。

「六角拼圖」的好處可以訓練小朋友的思考能力。在拼砌時小朋友需要運用視覺去判斷正確位置，而且亦要乎合邏輯，可以培養他們的邏輯思維。在遊戲過程中他們更需要轉換六角形的方向來完成遊戲，所以這個遊戲除了思考能力外，還可以訓練耐性。

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製作方法很簡單，H.Y老師為大家預先進備七個六角形，剪出後在每條邊上畫上圖形。記住當邊對邊時，圖案必需相同。完成後便可以打亂開始拼砌了！

提提大家，這個遊戲有一定難度，年紀小的小朋友可以先作接龍玩法，不需要強求他們完成拼圖。當他們開始慢慢掌握後，可以嘗試拼合以兩至三個六角形成為一組。最後要留意，當我們培養小朋友的思考及專注能力時，緊記要一步一步進行，切勿過於心急，否則很易有反效果。

如果你不想自行製作，想直接用H.Y老師的「六角拼圖」，可以按下圖影印或到Facebook 專頁「爸爸媽咪唔易做」索取呢！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做