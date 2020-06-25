【情緒教育】反叛脾氣家長可以如何接招　必學3招應對｜H.Y老師

休息了很長的時間，終於要復課了一星期！一段時間沒有上學，回到學校要面對「模擬小一」、部份學校會繼續畢業禮，即代表要練習等豐富的活動。而在剩下大約的一個月，小朋友突然要由自由回歸到規律的生活。除了不習慣外，可能一下子的改變也會影響情緒，變得「容易發脾氣」。但是疫情下，有誰不易發脾氣，但作為大人都要留意，因為我們都是小朋友的學習模範。

在學校，小朋友需要自己收拾，但長時留在家習慣了有人照顧，慢慢開始成為了「公主」和「王子」。有時，小朋友不願意起床，又或者很想要一樣東西時，他們會用盡方法去得到。假如仍未取得勝利，便會用最後的絕招：「發脾氣」再加「尖叫的嚎哭」。所以，這個時候究竟要怎樣做才好呢？

其實，家長首先要判斷小朋友「發脾氣」的原因，是屬於刻意，還是內心有一些問題呢？小朋友在三歲開始時，開始自我意識變強，就有點像青少年的反叛期一樣。因此，家長不可以再以責罵行先。大家可以嘗試以下的小方法。

當小朋友「發脾氣」再加「尖叫的嚎哭」時，情緒十分高漲，基本說甚麼都聽不進耳朵，所以爸爸媽咪可以讓小朋友先自行冷靜五至十分鐘，讓小朋友自行把情緒調整，同時亦讓大人不會立即判斷事件，而令小朋友受到過份保護或者說出負面的說話。在這個「冷靜」的時間，大人不需要陪同在一起，只要從旁觀察小朋友的舉動，當然要以安全為首！

當小朋友情緒開始穩定下來時，爸爸媽咪便可以先抱一抱小朋友，讓他們先得到安全感，感受到事情的認真。在抱的過程時，也可以先保持安靜平和的心，讓小朋友真的開始安定時，便開始轉移他們的注意力。

最後，重溫事情。在抱小朋友的過程時，當他們注意力開始慢慢的轉移了，爸爸媽咪便可以開始進行溝通，可以說一下：「我們可以怎樣做？」、「剛才發生了甚麼事？」、「我地一齊諗一個解決方法！」等，讓小朋友可以自行把心情回憶起來，同時，在這溝通時間，爸爸媽咪也能進一步暸解小朋友的想法。

在這個十分容易接觸外界的世代，小朋友的成長也有所不同，所以大人與小朋友的相處不能衝動，要先「三思」，因為衝口說出的說話會不知不覺進入他們的心！因此，對小朋友需要一份「耐心」。小朋友才剛起步，爸爸媽咪要相處的時間還有很長呢！所以記住要「耐心」的教導小朋友！

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