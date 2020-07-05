【親子關係】不想子女覺得煩　父母緊記6大要點｜博士媽媽

「阿媽/阿爸真係好煩呀！」這句說話或許傷盡父母心，但究竟孩子為何會如此說 ?作為媽媽或爸爸，需要注意與孩子溝通問題，是否令他們生厭。今次和大家分享父母do's and don'ts。

1.不要凡事說教

有不少父母希望爭取自己在家的時間教育子女，結果凡事說教，無時無刻說教，每天提著子女要做乖孩子、要努力讀書將來才可找到好的工作等等，孩子聽得多只會生厭及覺得父母很煩，同時這類說教會令孩子帶來壓力，建議家長嘗試多欣賞及信任子女，在適當時才向孩子說教，否則只會適得其反。

2.避免一言堂

有些父母經常在子女面前擺出權威人士的模樣，凡事只有他們的聲音，卻不理子女的感受，這種溝通方式只是命令子女、單向式溝通，而非真正溝通，子女亦會因而感厭煩，並寧願選擇默不作聲或一言九「頂」。若遇上這情況，家長應檢視自己與孩子的溝通問題。

3.避免與別人的孩子比較

有些父母愛說：「你睇陳大明幾乖？你要學下佢啦！」、「李小明幾叻，今年考鋼琴考到優異啦！」等說話，誤以為可用作激勵子女的鬥心，但這種方法往往只會激怒子女，令他們覺得父母看不起自己，又或只讚賞別人的孩子，也會對父母感厭煩，影響雙方關係。我建議家長可嘗試多欣賞子女及用口講出來讚賞子女，讓孩子知道父母對他們的肯定，並多顧及孩子的感受。

4.避免過量催促孩子

每一個孩子有不同性格和特質，有些孩子做事會比較慢、有些孩子做事非常之快，作為家長必須了解孩子性格，從而從旁協助，切忌以一套「別人的父母眼中的標準」看待自己孩子，若孩子經常做漏功課等，父母可嘗試教孩子訂立時間表、便條等方式提醒自己，同時亦可協助他們建立自理能力，而非事事由父母催促，否則孩子也會覺得父母很煩，甚至抗拒父母要求做的事。

5.容許孩子有hea的時候

無論大人小朋友也需要有適量的hea，俗語所云「吊頸都抖下氣」，當父母見到孩子放學回家發呆、無所事事時，父母不要立即喝罵：「仲唔去做功課！」、「做乜咁懶」等論斷的批評，可嘗試以關心角度問他們是否很累，又或叫他們休息一會等。

6.與孩子一起玩遊戲

孩子是有血有肉有感受的人類，除了有上學等認真學習的時間外，玩耍、傾計所帶來的快樂都十分重要，建議父母不要經常嚴肅如木頭人，可友善、溫柔多與子女傾談日常瑣碎事或生活感受，更可和子女多玩耍，珍惜雙方的親子關係。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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