【升中派位】明年早通知自行分配學位結果　校長：讓家長提早準備

今屆升中派位結果已塵埃落定，家長的心頭大石亦可放下。即將升讀小六、即下屆參與中學學位分配的學生和家長將面對政策的改變，教育局宣布，在下年度開始，中學需要提前在3月底通知家長自行分配學位正取學生的申請結果，入選學生毋須參與統一派位。有校長表示，改制能令家長掌握更多資訊，為子女選擇最適合的學校。 攝影：歐嘉樂

現時學校自行收生和統一派位結果均在同日公布，學生不會知道自己循哪個途徑入選。

教育局宣布，由下年度開始，學校需要提早通知家長自行分配學位正取學生的申請結果。如在明年參加了小六自行分配學位的學生，學校需在2020年3月31日通知正取學生的家長，而獲正取的學生則不用在4月填寫選校表格參與統一派位。

新安排對現行機制並無改變，教育局指出，新安排的目的是讓家長比現時更早得知自行分配學位的甄選結果，掌握更多資訊來為子女選擇最適合的學校。

香港中學校長會主席鄧振強。（資料圖片） 香港中學校長會主席鄧振強表示，教育局作出行政措施的改變是因為過去不斷收到家長的訴求，提出希望盡早知道自行分配學位的甄選結果。「很多家長同步為子女報考了直資或私立學校，若要等到7月統一派位的結果，期間或許便需要作出選校的抉擇。」鄧校長認為，提早在3月底公布自行收生的結果，可讓家長掌握更多資訊，為子女選擇最合適的學校。 鄧校長又指，對學校而言，新的行政措施並沒有影響甄選的程序，只是加快甄選過程的速度，相信學校也會繼續採用行之有效的甄選方法，與以往的程序沒有太大分別。

勿把「落選」視為學生的「失敗」。 落選勿視作「失敗」 參與自行分配學位程序的學生，在落選後可在4月填寫統一派位的選校表格，並在7月得知派位結果。 鄧校長提醒，家長切勿把「落選」視作「失敗」，「應該向前看，把握第2次的統一派位機會，善用機制讓子女入讀心儀的學校」，學校也可為落選學生設立輔導的服務。至於選校策略方面，他認為明年的措施乃新事物，大家也需要時間觀察，「緊記最基本的精神是為子女選最合適的學校」。

2019/2020中學學位分配重要事項時間表：