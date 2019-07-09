【升中派位】多名學生獲派首三志願　仍到名校叩門爭取面試機會

升中派位結果今日公布，今年有52,917名學生參加中學學位分配辦法，較去年多3,363人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，創近年新低；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為74%。記者在派位後到九龍區熱門中學門外，發現有不少家長帶同子女遞交叩門表格。 採訪：許珞珩 攝影：歐嘉樂

獲派第二志願 到九龍華仁叩門

其中到九龍華仁書院（簡稱九華）叩門的家長陳小姐，指兒子現就讀培正小學，將會升上培正中學。她表示：「都是一個面試機會，已準備叩門文件，心情是輕鬆的，只是想試一試！」而就讀陳瑞祺(喇沙)小學的袁同學被派到第二志願的東華三院黃笏南中學，到本為第一志願的九華叩門，希望爭取最後機會入讀心儀學校。袁媽媽表示不會再叩其他學校，因為東華三院黃笏南中學已經是不錯的學校。她指兒子沒有為派位結果而失眠，但今早6點多就起床，大呼緊張。

「名校不是什麼，開心便可。」

同樣以九華為第一志願、就讀德信學校的楊同學，獲派第二志願的聖芳濟書院，特別準備了Portfolio到九華叩門。楊爸爸坦言兒子在第一次呈分試表現頗佳，但第二次就稍為失手，未能取得校長推薦信，失去面試機會。不過他表示沒有為兒子的升中派位而感到太緊張，「現時的家長比較看得開，名校不是什麼，開心便可。」

就讀大角咀天主教小學的邱同學，獲派第三志願聖芳濟書院。 去九華叩門的還有就讀大角咀天主教小學的邱同學，他獲派第三志願聖芳濟書院。他一早已經準備好個人資料和自我介紹，希望叩九華也會更有信心。而他暫時都不會叩其他學校。 另外，也有學生和家長到瑪利諾修院學校叩門。就讀慈雲山聖文德天主教小學的Venice，獲派第一志願保良局第一張永慶中學，但仍希望有機會入讀瑪利諾修院學校。媽媽指昨晚沒有緊張失眠，但今天一到場情緒就比較激動。她很欣賞女兒對自己頗有要求，雖然學校功課比較繁重，但會自己安排時間讀書，非常「自動波」。派位結果理想，兩母女都安心回家休息。

另外來自大埔區的馮太表示，就讀大埔舊墟公立小學的女兒獲派恩主教書院，對結果不太滿意。她們準備了成績表來到九龍塘的瑪利諾書院叩門，希望可入讀更心儀的學校。馮太原以為來到學校會有表格可即時填寫表及繳交，但學校將叩門表格放在網上讓學生下載，決定稍後回家列印表格填好再來申請，下一站會與女兒繼續到其他心儀的學校叩門。