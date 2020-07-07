大玩產前派對　陳凱琳余文樂氣球揭曉BB性別　即睇5大驚喜玩法

對準父母而言，懷上寶寶故然是喜事，而孩子的性別更猶如一個懷孕期的驚喜彩蛋！源自歐美的性別公開派對（gender reveal party）近年在亞洲流行起來，準父母會於席上公開揭曉孩子的性別。不少星爸媽，如最近懷上第二胎的陳凱琳、余文樂與太太王棠雲、陳展鵬與太太單文柔亦曾以此方式，於產前派對與賓客分享喜悅，究竟這種派對還有什麼驚喜玩法？

陳凱琳（Grace）於日前舉行產前派對，宣布陀有男丁。（IG: ghlchan）

性別公開派對早於2008年出現，及後在歐美流行起來，近年傳入本港。一般來說，準媽媽約於懷孕第十數周便可透過超聲波檢得知孩子的性別，若打算舉辦派對，準父母會要求醫生不要當面告訴結果，而是將之放入信封封好，再由準父母交給值得信賴的朋友，讓他們根據孩子的性別來籌辦派對。與傳統的baby shower不同，性別公開派對歡迎男女實客，並會於席間為他們預備性別競猜遊戲。

陳凱琳 砌蛋糕戳氣球

今年5月宣布懷上的第二胎的陳凱琳（Grace）於日前舉行產前派對，邀得好姊妹單文柔、譚凱琪、賴慰玲等出席。派對以小蜜蜂作主題，期間Grace戳破一個「Boy or Girl」黑色大氣球，淺藍色的小氣球隨即飄揚，而同樣別有心裁的蛋糕亦是藍色內層，藉此宣布陀有男丁，直呼「It’s a Boy!」。

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余文樂 王棠雲 氣球藏紙屑

今年父親節宣佈再度榮升爸爸的余文樂，日前亦舉辦產前派對，與太太王棠雲二人身穿情侶裝，手持一個「Boy or Girl」黑色大氣球，兒子Cody亦站在二人中間。余文樂戳破大氣球後，粉紅色小氣球及紙屑隨風飄揚，現場隨即響起歡呼聲，他更興奮留言：「雖然我其實男女都無所謂，可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮！」

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陳展鵬 單文柔 紙盒藏氣球

陳展鵬與太太單文柔於去年4月誕下囡囡陳諾瑤（小豬比），而在孩子出生前，二人亦曾舉辦產前派對公布孩子性別，邀得好姊妹黃心穎、張寶兒等出席。期間二人站在一個大紙盒前，一同掀起蓋子，粉紅色氣球隨即飄起，宣佈懷有女兒！

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