【星媽泳衣比併】Coffee林芊妤愛穿三點式　陳茵微怕曬黑更穿呢款

最近天氣非常炎熱，很多父母趁著假日帶同仔女去沙灘玩水。今個周末不少星媽亦貼出帶小朋友去沙游水的照片，當中星媽穿著的泳衣款式引起網友熱話，不同款式泳衣各有喜好，Coffee林芊妤愛穿三點式、陳茵媺選擇長袖泳衣、吳日言、李蘊、符曉薇、楊洛婷及周家蔚都愛穿一件頭，有一位媽媽更被網友嘲笑似「阿婆泳衣」。

Coffee三點式展現fit爆身型

Coffee林芊妤身為瑜珈老師身材極好，她亦從不吝嗇分享好身材，經常穿上三點式泳衣拍照。日前Coffee帶著囝囝伯伯去沙灘遊玩並分享了數張相片，照片中Coffee穿上黑色三點式泳衣，囝囝則穿上全包式長袖泳衣配上泳褲，Coffee亦向網友分享泳衣牌子是Calzedonia。

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2.陳茵媺怕曬穿長袖泳衣

陳茵媺亦趁著假日和老公陳豪及3名仔女去沙灘游泳，只見陳茵媺穿上全包式長袖泳衣，相信是為了避免被太陽曬傷而選擇。雖然上身包到實，但陳茵媺下身則穿著沙灘短褲，而3名孩子則和媽媽一樣穿上全包式長袖泳衣，不用害怕被太陽曬傷，可以放心玩水！

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3.吳日言一件頭泳衣被嘲似阿婆

吳日言周末亦有去沙灘游泳，她穿上一件黑色底黃色碎花連身一件頭泳衣，囡囡則穿上粉紅色波點一件頭泳衣。不過有網友就指出吳日言這件一件頭泳衣有點像「阿婆泳衣」，雖然如此，但穿在吳日言身上感覺亦很時髦！

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4.李蘊泳衣簡單得來帶點性感

李蘊亦分享穿上泳衣的照片，她穿上黑色一件頭泳衣，泳衣在腰間通花點啜，簡單得來帶點性感。其實李蘊經常和囡囡去游泳，亦曾經分享過多款泳衣照片，大部分都是穿上一件頭的泳衣。

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5.符曉薇散發健康性感

陳柏宇太太符曉薇亦曾經分享泳衣照，和李蘊一樣，符曉薇是一件頭泳衣的粉絲，除了穿過白色一件頭泳衣，亦有一件藍色大露背一件頭泳衣，散發健康性感。

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6.楊洛婷母女裝泳衣

楊洛婷早前亦曾去到沙灘玩水，而且還和囡囡穿上母女裝泳衣，兩件泳衣都是一件頭式，牌子是gourami。而楊洛婷除了會穿著一件頭泳衣，亦會趁着三點式，大騷身材。

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7.周家蔚搶眼一件頭泳衣

周家蔚早前和楊洛婷一起去泳池游泳，二人都穿上一件頭泳衣，其中周家蔚穿上紅黑間條一件頭泳衣，這件泳衣亦多次出現在周家蔚的Insatgram上。除了紅黑間條泳衣，周家蔚亦有另一件黑色大露背裝的一件頭泳衣。

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8.張栢芝愛穿長袖泳衣

張栢芝是全包式長袖泳衣的粉絲。張栢芝最近經常和3名兒子一起去游水，其中部分照片中可以看到，栢芝穿著全包式長袖泳衣，款式簡單又防曬。

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