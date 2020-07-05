【護膚貼士】陳茵媺用無添加成分護膚品　黎姿謝安琪都靠飲呢樣

娛樂圈有不少星媽懷孕產子後樣貌依然年青，不但身材保持得好，就連皮膚也保養得相當好，完全看不出已經生了孩子，如黎姿、陳茵媺、謝安琪、應采兒及諸葛紫岐。她們有的雖然年過40歲，但外表看起來就像20多歲的年輕女生，這都是因為她們保養有道，今次為大家盤點5位星媽的護膚方法。

1.黎姿 （48歲）

現年48歲的黎姿是三孩之母，雖然已經邁向50歲，但黎姿樣貌依然保持與當年出道時相近。黎姿曾經分享她的美容貼士，她表示對於女士來說早餐非常重要，另外亦必須每日喝水，份量是「能學多少就多少」，並指出一定要是溫水，因為女生喝凍水會水腫。另外，黎姿亦會練習瑜伽，並間中行山和健身，保持運動習慣。

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2.陳茵媺 （39歲）

三孩之母陳茵媺轉眼已經接近40歲，不過她的樣子和當年選港姐時非常相近。Amiee堅持使用無添加成分的護膚品，以保持皮膚嫩滑。另外，平常她都會選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖，不過懷孕期間就會為了胎兒健康而吃肉類。

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3. 謝安琪（43歲）

兩孩之母謝安琪已經43歲，不過她樣子絕對看不出！謝安琪曾經分享指自己沒有特定保養方法，只是會每日喝超過2公升的室溫清水。她透露自己容易皮膚敏感，但當敏感發作時會讓皮膚休息，不亂塗抹護膚品，而是敷上蘆薈舒緩敏感症狀。另外，謝安琪亦會每一星期兩至三次為唇部用天然砂糖，加一些橄欖油作磨砂去角質死皮。

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4.應采兒 （37歲）

剛剛誕下二胎的應采兒現年37歲，即將踏入4字頭的她樣貌就好像30頭的女生般。應采兒曾經分享她經常喝鮮榨果汁，不但熱量低，而且能夠補充身體水份，吸收維他命。部分蔬果更有抗氧化功能，能夠幫助身體排毒。

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5.諸葛紫岐 （36歲）

藝人諸葛紫岐自從與Neway的「二少東」薛嘉麟結婚，並誕下2名兒子後漸漸淡出幕前。不過諸葛紫岐樣貌一直如一，皆因她從20歲開始就著重抗衰老的重要性，她表示一定會早晚使用精華素，之後再塗面霜，以保持面部營養。諸葛紫岐亦會堅持使用防敏感護膚品。

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