【升中派位2020】基層女生冇補習獲派英中　媽媽：佢讀書自動自覺

今天小學公布升中統一派位結果，學生與家長早上返回就讀小學，領取派位成績通知單。教育局昨日公布按自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為90%，較去年高3%。位於葵青區的「happy school」亞斯理衛理小學今年則有91%同學獲派首三志願，校長林德育直言對結果「好滿意」！ 攝影：高仲明

有同學顯得緊張，在揭開派位成績通知單前合十祈禱。

揭曉前合十祈禱

本年度中一自行分配學位正取生名單提早公布，小六考生早在4月7日已獲知結果，若未能獲取錄的學生，將會參加統一派位階段，結果於今日公布。教育局昨日公布，本年共有54,112名學生參加中學學位分配辦法，較去年多1,195人。若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為77%。

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亞斯理衛理小學今早8時15分向同學派發派位成績通知單，有同學振臂高呼，有同學神情哀傷，亦有同學顯得緊張，在揭開通知單前合十祈禱。在派發派位成績通知單期間，不少家長在操場出席家長會，了解隨後的叩門及註冊程序。校長林德育表示，會與打算叩門的學生仔細商量，並協助撰寫推薦信，預料有2位學生需要即日叩門，同時安排了駐校社工照顧學生情緒。

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冇補習獲派英中：覺得驚訝

徐寶燕與父母及4姊妹同住公屋，父親因中風而失去工作能力，由母親照顧姊妹的日常起居，大家姐已大學畢業、二家姐正就讀大學、三家姐為應屆文憑試考生，而妹妹則同樣就讀亞斯理衛理小學1年級。

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寶燕於自行分配學位階段選擇佛教善德英文中學落空，未料於統一派位獲派首志願，坦言感到驚訝。「第一輪冇收，本身預叩門band 1尾或band 2頭。」媽媽徐太表示，幾名孩子讀書均是「自動自覺」，寶燕平常亦沒有補習，放學會回家於飯桌溫習。「每次老師教完重點，會抄落筆記，每日溫15至30分鐘，有問題再問返老師。」

全級第一獲派首志願 單親媽媽：佢對自己有要求

黃家鋒同學於自行分配學位階段獲李兆基中學取錄，他直言自小一起，自己「通常都係考第一」，並分享溫習方法：「將英文句子抄喺本簿到，時不時溫吓，睇吓自己記唔記得，唔記得就讀多幾次。平時睇多啲書，閱讀理解會睇得快啲。」

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媽媽黃太表示，有為孩子安排英文、數學及普通話補習，但坦言自己對孩子的成績不算緊張。「冇俾壓力佢，反而係佢對自己有要求，自己主動去讀，調返轉我去調節佢嘅壓力，叫佢唔好俾咁大壓力自己，盡咗力就OK。」

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即使派Band 2也不叩門：驚承受唔住壓力

王苑羽於統一派位獲派保祿六世書院，今日父母雙雙到學校陪伴女兒。女兒獲派英中，媽媽王太表示「會等細佬妹放學一齊去食飯慶祝」。爸爸王先生直言十分緊張，本打算為女兒預備叩門資料，惟女兒認為「叩門好麻煩」，早決定不打算叩門。媽媽表示，在banding以外，更著緊的是女兒的學習情況。「如果派到band 2，都開心，唔會去叩門。始終入到去都可能壓力太大，驚承受唔住。」

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