【移民英國】小朋友將來出路多元　全家生活規律可準時收工

英國政府在早前宣佈，擬擴大BNO持有人權利，賦與 5 年居留權，容許在英國工作或讀書，其後可申請定居，擁有定居身份 12 個月後更可申請成為英國公民，雖然具體細節仍未公布，但不少家長也萌生帶同子女移居英國的念頭，Mo媽早於2016年與丈夫移居英國，並在一年後於當地誕下兒子。她以過來人的經驗分享，英國與香港各有優劣，移民不是一定適合自己，因此要作多方面考量。 （圖片由受訪者提供）

生活開支不同地區差異大

不少人也較關心移居後的開支，Mo媽強調英國相當大，即使坊間已有很多不同的報導，分析英國衣食住行的消費開支，就算將範圍由英國縮小至倫敦，不同區域的開支可以差很遠，因此很難一概而論。

至於生活模式方面，Mo媽建議如果真的對英國有興趣，亦打算移居的話，可以先在香港試試不依賴工人姐姐，夫婦二人合力照顧小朋友起居飲食，皆因英因並沒有「工人姐姐」這個文化。作為英國的父母，最遲晚上6時30分左右便要趕往學校、幼稚園接小朋友，亦因此，形成了職場會準時放工的文化，然後回家處理家務、煮飯！

食過飯後，便會和小朋友做做手作、說說故事，一般英國的小朋友很早便睡覺，晚上8、9點左右便上床，而當地的家庭活動亦相對平凡，英國最好的地方是有很多大公園，周末的時候各個家庭便會湧去這些公園行山、踩單車等等，而夏季亦會去沿海地區遊玩，家庭活動主要是戶外居多。

入學不面試 居住位置成重點

英國學校有政府統一評分 (Ofsted ratings)，分為 outstanding, good, requires improvement 和 inadequate 四個等級。由於Mo媽的小朋友年齡尚小，未到適學年齡，但早已了解過頭兩個等級的學校都不錯！而在倫敦，租金和學校質素亦是成正比的。有好學校的地方會吸引多家庭居住，而區內的兒童設施也通常相對較好，環環相扣。

香港家長不陌生的派位制度其實來自英國，「就近入學」至今仍是大部分英國人的選擇，公立小學都是以劃分區域收生。你只要住在學校的指定範圍內便很有機會入學，既不用面試，也沒有考核。但需要留意的是，每間學校指定範圍的距離都不一樣，特別好的學校指定範圍會小一點，而一般學校的指定範圍會大一點（即住遠一點也有機會入讀），詳情大家可以向自己心儀的學校自行查詢。

+ 13 + 12 + 11

小朋友將來可以投身感興趣行業

Mo媽當初和丈夫移居英國，最大的得著是終於可以過「work life balance」的生活。在香港夫婦二人雖收入比英國高，但工時長壓力大，相反英國生活節奏較慢，可以更多時間享受天倫之樂，而且相對於香港的制度，英國更鼓勵小朋友尋找自己的興趣，因為這裡真的是「行行出狀元」。

Mo媽補充，在香港可能在電視上看見的狀元或成績優異的尖子，受訪很多時都表示將來想從事醫生、律師，當然不排除同學本身的志向是這些職業，但更大原因莫過於考量到將來收入較高。

目前英國25歲以上勞工基本時薪為8.72英鎊，即約85港元，只要肯工作的話，基本生活是不成問題的。而稅收方面，年薪介乎12,501至50,000英鎊，需繳20%稅（基本稅率）；此後50,001至150,000英鎊的收入，需徵收40%稅（高稅率），亦因此，各工種除稅後，其實收入差距不會太大，因此不必過分考量將來收入的部分，小朋友長大後能真正以自己興趣為先，投身自己喜歡的行業。

生仔、看病不用錢

持BNO及工作簽證於早年前往倫敦的Mo媽，當時只需繳交一筆健康附加費IHS (Immigration Health Surcharge)便可以和英國公民一樣享用NHS (National Health Service)看醫生的服務，無論小病、大病甚至分娩都免費，但要注意英國是實行醫藥分家，藥便要自行去藥房配。

在香港，可能公司或醫療保險的關係，有時可以選擇看私家醫生，英國的醫療大部分只有「公家」、「私家」只是少數以及收費極昂貴，因此可以說是少了一個選擇，而Mo媽居住的地區人口比例較多，因此輪候時間亦偏長，有時預約看病，和香港差不多，到應診當日可能已經康復了，不過目前BNO持有人可定居英國的細節尚未落實，以上的分享都是Mo媽當時的情況。

冬季日照時間短

英國夏季的日照時間比較長，但Mo媽直言自己很喜歡倫敦的夏季，不會太熱而且感覺是乾爽的，但冬季的日照時間則十分短，對於喜歡陽光的人來說可能會不習慣，到接小朋友時，天色已漆黑一片。

相關文章：【移民沖繩】少功課多玩樂、民風純樸 移居港人：壓力小生活輕鬆

+ 2