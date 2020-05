【新冠肺炎】英國停課情況分享　推介免費學英文網站|倫敦媽媽

英國教學一向都是以全人發展為原則。「封國」後,自己及身邊朋友子女的公立小學都不會給學生在學業上有太大壓力。英國的社會文化與香港不同,絕大部份家庭都不會有全天候服務的工人姐姐。另外,因為英國非常重視老人家是高危人士,所以政府都要求他們自我隔離,而大部份人對這項政策意識都相當高,所以大部份在職家長都要一人分飾幾角:在家工作(work from home );做家務;照顧小朋友及家中教學;還要送食物給老人家。 【作者為倫敦mama's adventure】

現時每星期都收到校長或老師的電郵,內容大都是鼓勵性質的,勸喻家長不用為家中學習(home learning)而給大人和小朋友有不必要的壓力。尤其是年紀小的級別,老師不停強調家長應根據家庭情況,做多或少也可以(just do as little or as much as you can)。

復活節假期過後,小學給高年級學生的家中學習明顯緊湊了些,慢慢接近學校課程進度,但大部分時間小朋友也可以自行完成,如果空閒時間較多,倫敦mama亦有一些實用的免費網上教材推介給大家:

網站一:(按此)

適合幼稚園至初小,但亦有高小程度的資源。生動有趣、好玩。可付費subscribe 、亦可不付費試用。部分資源是不收費的。

包括英文、拼音、數學甚至簡單coding 及打字訓練。有訓練紙、lesson plan、online game 。online game 節奏可以頗快,如果小朋友對該課題未有一定認識,有時會有難度的。建議家長可先讓小朋友做訓練紙,能力鞏固後,再玩online game。

網站二:(按此)

Leveled books. 對未能自行閲讀chapter books 的小朋友很有用,可針對性選擇某一程度的電子書給小朋友,可電腦讀或自己讀,然後答問題,對理解有一定幫助。網站有建議如果小朋友在某一level能持續答對了某數目的問題便升level,方便家長track progress。可付費subscribe及有free samples. 特別欣賞它有各類型的書本,不只故事、還有科學、歷史等⋯不用到圖書館也可持續閲讀習慣。

除了電子書,該網站亦有其他學習資源。

網站三:(按此)

有美國及英國版,較學術的數學及英文訓練。適合小學、特別是高小或以上的學生。網站亦有中學程度的資源。

加分減分制,答對了加3-4分,錯了一題可以減10分。如連續錯,小朋友可能需鼓勵才完成。少許殘酷但絕對可以訓練小朋友自己核對答案的習慣。100分便完成一個單元。如一次未能完成整個單元,建議開始前給小朋友一個指定分數,要求他達到便可。如無錯便很快完成,但錯了便需花長些時間,通常便令小朋友盡量小心謹慎,不希望犯錯了。可付費subscribe,亦可不付費試用。

