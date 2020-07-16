【海外升學】到英國升中需至少一年準備　一文睇清費用及選校貼士

讓子女到海外升學，是不少家長的計劃。英國的學制和香港舊制相若，當地的寄宿中學歷史悠久，對國際學生的支援和配套亦很充足，升學顧問指英國憑此成為港人熱門的升學國家之一。如果想安排子女日後到英國留學，必須留意如何準備和選校，才能給予小朋友最快樂的學習環境。 （圖片由受訪者提供）

外國的學校特別美。

香港教育資訊網升學顧問William Lee指，英國是香港家長安排子女海外升學的熱門選擇。「對比澳洲、紐西蘭，英國對國際學生採用寄宿學校的制度，較為講求規律，支援和配套也會較充足。而澳紐則採用寄宿家庭Home Stay的制度，學生放學之後需要自行乘車或走路回家，而且當地家庭對學生的規管也會較少。」

雖然英國公布了為BNO護照持有人留英的初步計劃，但當地學校鑑於未能確保家長能否長時間穩定留英，亦未有詳情可循，故未必有日校願意取錄香港學生為日校生，家長目前可選擇的中學仍是以寄宿學校為主。

選校法則：能力、性格、興趣

以William的觀察，家長多以學校的成績排名挑選，不過英國地大物博，學校的類型亦相當多元。除了傳統上按成績去選校，家長也可以為小朋友選擇以音樂、藝術為主的學校，亦有主打「少功課、少壓力」的Happy School。

William強調，音樂及藝術學校和Happy School的學生成績不一定很差，很多也達全國中游或中上游的排名。這些學校的課程也不是只集中在興趣發展上，其實是要求學生興趣和讀書需同時兼顧，不過時間編排上會讓學生在音樂和藝術上有更多發展空間。「音樂和藝術學校也不是只收取獲獎學生，又或是本身已識多種樂器的學生，反而是學生的意願為主。假如他們希望擁有更多時間發展音樂或是藝術，就可以嘗試。」他說。

準備流程及文件

寄宿生活令父母安心

William指，英國的寄宿生活規律，早上7點左右起床、吃早餐、點名，然後上課，學校一般強制學生參與課外活動，讓學生得到全人發展，不只集中在書本和成績上。「學生比較不習慣的，可能是5點多就吃晚餐。之後是功課和溫習時間，初中宿舍在9時多10時就要關燈。」他說，有些學生曾擔心早關燈會睡不著，惟校方會保管學生手機，而且每天早起「直踩」十多個小時，結果順利呼呼大睡。

他又指，英國初中課程比較少功課，宿舍甚至沒有書枱，校方主張初中仍是享受校園生活的階段。不過，英國很注重培養學生的品德和責任感，希望透過不同的活動讓學生習慣群體生活。而且英國課外活動的選項也較多，香港少見的欖球和騎馬也可以學習。

以William所見，學生在首2至3星期或會較想家，不過認識了朋友之後便會適應。「而且英國假期多，9月開學後1個多月就有十日左右的half term假期，有些學生也會回港度假。」

升學途徑似香港舊制 一年費用約40萬元港幣

英國的學制和香港舊制相似，中一至中三為初中課程，中四、中五便需要準備英國會考GCSE，到中六、中七便需要考ALevel，通過後便升上大學。中四、中五課程必修英文、數學和科學，其餘可選修4至5科；而中六、中七則可選修3至4科。

初中課程的學費較為相宜，入學條件也會比直入高中簡單。學費和生活費與學校的地點和知名度掛勾，初中課程的全年費用預35至45萬港元，中位數約40萬港元左右。