【親子好去處】屯門新平衡車戶外場　逾4.5萬呎場地讓小朋友放電

平衡車是近年小朋友的流行玩意，簡單操控和速度感均讓幼兒愛不釋手。近來，本地也新增了平衡車的玩樂場地，讓孩子玩得安全又盡興！而最近新開的屯門平衡車戶外場地更結合了不同的運動設計，逾4.5萬呎的休憩空間，除了小朋友可以放電，大人和青少年也一樣能好好活動身體呢！

1.屯門兆禧苑平衡車場

基匯資本成立的「民坊」早前翻新了屯門兆禧苑商場，把原本停車場上蓋的球場轉變成逾4.5萬呎的戶外運動共享空間，其中「籃球X平衡車」的特色多用途運動場更是全港首創，設有橙色的平衡車訓練賽道，讓小車手進行訓練或比賽，一嘗風馳電掣的快感。另外，賽道內設有「遊戲地景」，地上印有數字和有關「笑」的文字，大人和小朋友都可以發揮創意，自行主導使用場地的方法。

地址：屯門湖翠路201號兆禧苑停車場上蓋

開放時間：早上7時至晚上10時

費用：免費

+ 7 + 6 + 5

2.沙田新城市廣場戶外常設平衡車公園

沙田新城市廣場在6月新開設一個佔地8千呎的平衡地公園「Balance Bike Park@New Town Plaza」，以野外叢林風格設計。家長可以自備平衡車和小朋友的保護裝備，亦可以到場租借。場內設有蓋等候區和準備區，亦有座椅、飲水機和免費儲物櫃，父母可以舒適地坐著看小朋友遊玩。

地點：沙田新城市廣場1期3樓

開放時間：早上11時至下午7時

費用：免費（每節15分鐘，可預先登記或即場報名）

+ 30 + 29 + 28

3.康文署公園

康文署早前推出18區幼童平衡車試驗計劃，在每區都劃分場地免費讓小朋友玩平衡車。惟在疫情期間，家長宜留意康文署有否公布場地開放的消息。