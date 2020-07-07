【親子好去處】LEGO聯乘Super Mario冒險世界　暑假登陸Megabox

Lego一向是最受小朋友歡迎的玩具之一，最近Lego與Mario合作推出限定產品，並將Lego遊戲世界以1:25的比例移至Megabox，小朋友可以置身Mario遊戲當中，挑戰三大遊戲。 攝影：余嘉文

Megabox 將於7月8日至9月13日設置「Lego Level up 想像力大挑戰」，一共分為三個不同主題玩樂區。當中最矚目必定是L5中庭的Lego Super Mario 。冒險世界20呎高的Mario巨型裝置下，不但有Mario 世界角色如 Yoshi、Goomba、Koopas 及Bowser Jr.等的打卡位，亦有數個互動裝置，例如6呎高的Lego Mario 及8呎高的食人花。

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而下載Magabox app及免費登記成為會員，即可換領「玩樂證」，可以參加各種挑戰，包括L5中庭的3個遊戲關卡：Mario 開關關卡、食人花翹翹板關卡、終極賞金關卡。

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另外，L5展覽廳亦有一個「極速天地」，小朋友可以憑「玩樂證」遊玩飛車越野賽，利用LEGO顆粒設計出遙控越野車並完成賽道，與其他參加者競速一展身手。

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最後，位於L9的動感AR 遊樂園則有2個小遊戲，分別是百發百中神射手及勇闖Hidden Side。在百發百中神射手中，小朋友可以化身小小神射手，利用發球機把可愛小丑大板牙打倒，而勇闖Hidden Side中，小朋友會化身LEGO®️Hidden Side遊戲角色，利用LEGO®️應用程式進行AR遊戲深入探險。

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禮品換領處參加者憑「玩樂證」完成最少2個園區關卡並獲得印章後，可於L5展覽廳之禮品換領處換取限量版LEGO LEVEL UP想像力挑戰者禮品1份及LEGO®️Super Mario貼紙1張。

除了打卡位及遊戲區，場內亦有期間限定店，供大家購買最新的Lego 玩具。

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MegaBox xLEGO®️LEVEL UP大挑戰

日期：7月8日至9月13日

地址：Megabox L5中庭

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