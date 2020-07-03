【親子好去處】慈雲山歷奇樂園新開幕　每節45分鐘小心地墊太熱

位於慈雲山中心5樓的歷奇樂園在7月2日開放，設長滑梯、繩網、嬉水設備等，吸引不少家長和小朋友到新樂園體驗和嬉戲。記者今日到場試玩，發現在夏季雨天下的地墊非常燙腳，由於樂園規定必須脫鞋遊玩，建議帶備襪子，以及提醒小朋友適時嬉水降溫。 攝影：黃舒慧

慈雲山中心5樓的露天平台開設全新歷奇樂園，免費入場，全日設6節遊玩時段，每節45分鐘，入場人數跟隨限聚令，目前每節可供50人入場遊玩。

建議一、勿逗留在高溫設施下

全場最矚目的是一條2層高的鐵滑梯，惟在雨天下會暫停開放。滑梯的出口和地墊均長期曝露在陽光之下，即使在微雨下，滑梯出口溫度約39度，地墊溫度亦高達44度，如果在烈日曝曬下遊玩，必須提醒小朋友切逗留在高溫的設施上，以免受傷。

慈雲山中心歷奇樂園。

建議二、小心繩網刺腳

樂園另一個最吸引的設施就是大型波浪繩網陣，旁邊還有特色鞦韆，讓小朋友一進去即急不及待撲去遊玩。不過，繩網的設計卻讓人感到不適，繩和繩之間的連接波波不斷刺腳，記者實試每走一步也有種踩在「石春路」的感覺，亦見到部分小朋友同樣感到不適，不再到繩網暢玩。

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建議三、帶備襪子

樂園規定要脫鞋遊玩，不過在酷熱天氣下在戶外的場地玩耍，地墊長期曝曬，非常吸溫，令腳板感到熾熱。建議家長為小朋友帶備襪子，以保護雙足。

建議四、備用口罩

另外，園內有嬉水設施，深受小朋友喜愛。除了帶備小朋友的更替衣物外，建議多戴幾個備用口罩，因為園內規定必須配戴口罩遊玩，即使嬉水濕了也要繼續戴著，而且氣溫高、出汗多，必須為小朋友勤換口罩，以免感到不適。

慈雲山中心歷奇樂園。

開放時段：

10:00-1045（一節）

11:00-11:45（一節）

12:00-13:00（清潔）

13:00-13:45（一節）

14:00-14:45（一節）

15:00-16:00（清潔）

16:00-16:45（一節）

17:00-:17:45（一節）