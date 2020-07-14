【網上新書】媽媽必搶心靈繪本森美新作　即睇親子精選推介

新冠肺炎疫情反覆，由香港貿易發展局昨日（13日）宣佈，原定於7月15日開幕的香港書展將期舉行，不少參展商亦隨即應變，舉行網上書展。今年也有不少新書、繪本值得推介，如森美、Dustykid亦有新作，對於媽媽及書迷來說，不能親身到場，也不妨安在家中掃貨！

Dustykid 首推兒童心靈繪本

Dustykid作者陳塵希望可以讓大眾從小到大關注心靈健康，今年首次推出三本自家製作的兒童圖書繪本，分別為《小塵大冒險》、《快樂和哀愁》、《哭了怎麼辦？》，主打情緒管理學習，令小朋友了解自已的情緒，學會聆聽自己內心，同時配合一眾英文學習字卡、英文單詞圖冊，和培養小朋友品德的孔子習字練習，陪伴小朋友學習和認識世界。

因應書展延期，Dustykid網上書展亦於今日（14日）開幕，由即日至7月底，全店9折，所有產品將於7月底發貨，首100名訂單更可獲得作者簽名。

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森美推新書

森美昨夜於社交平台發文，指原定今年書展會推出兩本新書，包括《孤獨的資優生》及《差不多世界》，由日閱堂出版，惟因書展延期，與書迷「只好後會有期」！

新雅文化重點新書

新雅文化今年推出一系列新書，包括數學教具、閱讀理解練習、點讀故事圖書、《老鼠記者》特別版等。網上書展亦已開鑼，多間著名台灣出版社如小康軒、小天下、遠流出版等圖書參展，當中包括大熱暢銷書《屁屁偵探》系列、《哆啦A夢科學任意門》系列等，同時發售暢銷書限量作家簽名蓋章版。另有幼兒月刊《小跳豆》、英文雜誌《Highlight》、《High Five》訂閱優惠，以及一連串獨家折扣與限時優惠，如中文圖書1本8折、4本或以上75折、折實滿 HK$500 即減 $30等。如折實滿 HK$700，即享免運費。

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媽媽自家繪本

土生土長的媽媽Auntie Van Van同時是一位應用行為分析（ABA）老師及一位愛創作繪本的說故事專家。她多年來以自製手工繪本的方式，創作了接近30本兒童繪本，今年正式出版的第一本童書《假如巴士有10層》，激發小朋友的幻想力，新書現於「余。點 YStore」facebook專頁接受訂購。

萬里機構 親子精選新書

萬里機構今年推出一系列新書，不少適合家長閱讀。例如由設計師爸爸Kenneth撰寫的《Toy教—玩具設計師爸爸的玩具育兒大法》，分享玩具在小朋友成長中的功用，以及由中醫師何慧潔撰寫的《中醫媽媽育兒百科》，從中醫角度解構十大常見兒科病，並分享25道茶飲藥膳。

網上書展由明天（15日）開始，除了有直播講座，亦會每日推出兩款新書，購買新書可享8折優惠。另提供12款星級作家親筆簽名本，於7月15日至26日期間預售，7月下旬開始發貨。

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手繪難民故事書

聯合國難民署首次與小樹苗教育出版社合作，推出手繪兒童故事書《NADIMA 納迪瑪逃難奇遇記》，講述一位生於南蘇丹，名為納迪瑪的小女孩，跟隨其他難民逃至烏干達尋找安居所的故事。以小朋友第一身的角度，描述難民的種種遭遇，包括與父母分離、居所遭到破壞、挨餓受凍及受士兵追捕等經歷。色彩繽紛的圖畫帶領家長和小朋友代入書中角色，感受他們努力求生的堅毅。

故事書每本定價港幣$62，一本書的價錢便可為難民營的難民兒童提供一本教科書，所得收益將用於支援聯合國難民署的人道救援工作。大眾可親臨各大書局選購；到聯合國難民署官網（將於7月22日推出），凡捐出港幣$80或以上，聯合國難民署將以郵遞方式贈送《NADIMA 納迪瑪逃難奇遇記》一本 (只限本地郵寄)。