【書展2020】貿發局宣布書展延期　書商轉戰網上推多項購書優惠

近日新型冠狀病毒疫情再度爆發，出現多宗源頭不明的本地感染個案。為了避免人群聚集，社會上出現不少聲音要求後日(15日)舉辦的書展延期，不少參展商包括九巴、小皇冠童書館、小樹苗等宣布退出書展，貿發局在今日（13日)宣布書展將延期舉行。不少參展商將自行舉行網上書展，以書展優惠價銷售書籍，甚至提供送貨服務，讓大家可以安坐家中「逛書展」。

書展將延期舉行，不過暑假舉行的書展一直是不少書商銷售的黃金時期，不少參展商舉行網上書展，包括一眾童書、教材書商。

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小樹苗68折優惠

小樹苗宣佈退出「香港書展2020」，同時「小樹苗『在家逛書展』網上書展2020」將於7月13日下午5時至7月23日舉行。「小樹苗『在家逛書展』網上書展2020」將推出大量折扣優惠及贈品，折實滿HK$350，即享有六八折優惠，購買任何貨品折實滿HK$350，送小樹苗火箭環保袋一個及隨機送Dr K Kwong認證布口罩一個，合共價值HK$88，另外，小樹苗網上商店會員購買小樹苗新出版圖書可以以優惠價換購其他圖書。

小樹苗『在家逛書展』網上書展詳情

協康會推85折優惠

首次進軍書展的協康會則於7月15至21日舉辦網上書展，所有書籍均可享85折優惠，購書滿HK$200(折實價)可即場獲贈精美實用功課袋，更可以搶先預購新書《#從專心出發》及《#悅讀語文家族》。

協康會網上書展詳情

樂思教育出版7月15日推網上書展

樂思教育出版有限公司

樂思教育出版有限公司將於7月15日下午起於「樂思．躍思PP家長會」網上購物平台舉行「2020年網上版書展2.0 」，屆時香港書展的全數優惠將會於網站展出，包括小學家用系列補充練習、小學新書、正價書、備試複習練習、針對下學期課程的補充教材一律8折。

樂恩教育出版網上版書展詳情

BeeSmart訂書低至4折

推出幼兒英語拼音教材、繪本、遊戲套裝等的多元學習坊BeeSmart亦宣布退出書展，所有貨品均改為網上發售。其中主要為K1至K3初學拼音嘅小朋友而設的幼稚園英文教材新書《Mr. Marco's Macaroni Phonics and Reading Workbook》率先推出團購預訂優惠，於7月21日或之前確認訂購，可享低至4折，而其餘貨品發售詳情將於日內與專頁公布。

BeeSmart網上書展詳情

教育網絡推75折優惠

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推出各式補充練習的教育網絡有限公司同步於7月15-21日期間推出網上書展，所有補充練習享有75折，只接受順豐到付，不接受上門取貨，客人只需要使用messenger 通知教育網絡有限公司購買款式及數量，收到購買資料後他們會作出跟進，會通知貨量及入數方法。

教育網絡網上書展詳情

小書蟲 Little Bookworm100款書籍選擇

小書蟲即日起至7月23日推出2020網上書展優惠，超過100款書籍選擇，客人可享有「2020書展優惠」價格保證，凡購買滿$2000可享免費送貨。

小書蟲網上書展詳情

啟創學習補充練習5本以上75折

首次參展的啟創學習有限公司展出「閱讀理解必做200題」、「語文知識必做500題」及「考試前必做模擬試卷」等補充練習，有鑑於疫情影響，啟創學習有限公司同步舉行網上書展。7月12日至31日期間，各位家長可在Key Learning Publisher Limited 啟創學習有限公司專頁PM落單，所有折扣和贈品跟香港書展完全相同，公司會安排順豐到付。

啟創學習網上書展詳情

Dustykid推14本新作品

Dustykid 兒童英文字母及單字學習卡 定價：$150

本地心靈治癒品牌 Dustykid於今年書展推出十四本作品，不過負責人表示公司決定不會派員工去書展幫忙，並提早網上賣書。

Dustykid 網上書展詳情

小皇冠童書館

小皇冠童書館宣布退出香港書展，並表示將會安排網上書展，詳情將於小皇冠FB公布。

學生勞作教材有限公司

學生勞作教材有限公司亦宣布退出香港書展2020，並將會安排網上書展優惠，詳情將於日內公佈。

亮光文化

亮光文化宣布不會進場參展，並安排了網上書展，大家可以依然享有書展期間的優惠購買喜歡的書籍作品。

亮光網上書展詳情