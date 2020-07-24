【小米】嚴選5大必買家電　用家極好評超強CP值︰吸塵機器人上榜

每天放工回家都要辛勞地做家務？不如發崛一些好用的家居電器，為你的生活省時、省氣力！國牌小米推出過各式各樣的家電，均以划算、實用、好用、顏值高見稱，現在就嚴選用家一致好評性價比超高的必買家電，不要錯過！

必買家電1：小米體脂計

如果你想減肥或玩健身的話，家中一定要有一個體脂計。小米的體脂計只要磅重一次，便可以深度分析身體各類指數，包括BMI、體脂率、肌肉量、水份率、蛋白質率、內藏脂肪等級、基礎代謝、骨量等，並會為你的健康評分，助你更了解自己的健康狀況。這部體脂計一直都是小米的暢銷品，除了因為它的超強功能性之外，還因為它只售$159，實在超值！

必買家電2：米家水離子風筒

米家水離子風筒向來大受用家所愛，並被譽為是可媲美Dyson的風筒，但價錢只售$269，足足是Dyson的14分之1，性價比極高。這台風筒擁有大風量，能快速吹乾頭髮，並釋出水離子，有助髮絲深度補水不傷髮，可撫平乾枯毛躁，令頭髮柔順不打結，並提升光澤富彈性。吹頭同時護髮，非常吸引！

必買家電3：小米空氣淨化器

吸呼新鮮無害的空氣，人都會健康起來！小米空氣淨化器受歡迎之處是其可以每分鐘輸送6,600升潔淨空氣，同時設有高效除PM2.5、甲醛濾芯，攔截毛髮、灰塵等大顆粒懸浮物、去除小至微米級的細小顆粒、並去除甲醛等有害物質，3層淨化空氣，家裡必備一部！

必買家電4：米家掃地機器人

比起吸塵機，掃地機器人則省力氣得多！米家掃地機器人具備智能路徑規劃功能，並具有高精度雷射測距感應器，能快速掃描房間，十分「聰明」！掃地時利用大量壓澎湃吸力，只要使用APP便可以遠距離控制機器人，乾淨、方便、省時又省力氣！

必買家電5：小米鈴木吉姆尼智能遙控電動四驅車

家居除了有電器好幫手之外，加添一些有趣小玩意也不錯！這台全仿真結構設計的智能遙控車，以1:16真車比例，得車型正版授權，整車零件亦有升級改裝，特別好玩。只要連接藍牙，利用APP便可以操控車輛，在家或戶外都玩得！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/23)

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