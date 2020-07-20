【SEN】盼大眾了解ADHD孩子　救世軍與Dustykid合作推出免費繪本

香港有不少特殊學習需要（SEN）學童，其中又以過度活躍（ADHD）的學童尤其常見。這類學童很多時候都會被外界認為是頑皮的孩子，但其實他們並沒有惡意。為此，救世軍與Dustykid 合作，推出一本免費繪本派發予大眾。 Dustykid 作者陳塵分享指，自己曾經與一個SEN學生相處，相處下來發現他們其實沒有惡意，因此在創作繪本期間亦有加入一些應該如何與ADHD學生相處的方法。救世軍社工洗良佳亦表示，家長與ADHD小朋友相處，應該用「發展性」而非「補救性」，發掘他們的長處。

救世軍今次與Dustykid 合作，推出有關ADHD小朋友的繪本《好動的課室》，並會免費派發。洗良佳指出，希望能夠透過這本繪本讓大家了解，ADHD學童的一舉一動並不是頑劣，亦學會與ADHD學童的相處方法。

《好動的課室》

Dustykid 作者陳塵分享自己和SEN的學童相處的經歷，「我曾經與一個有亞氏保加症的年青人相處，他們對於有興趣的事會非常專注。我覺得每個人都是善良的， 作為他們的朋友，我們可以親身示範給SEN學童應該怎樣做，例如一起『坐定定』，這樣他們便能夠學會規律。」陳塵指出這本繪本中一些相處方法是他自行創作，亦有部分是救世軍社工指引下創作。

Dustykid 作者陳塵

陳塵分享指，「家長照顧SEN學童備受壓力，好多時候都會唔肯講、唔肯承認，咁係因為一講可能會被歧視或受到更加多嘅壓力，平時照顧小朋友已經好勞心勞力，出街仲要去觀察別人的目光，呢樣嘢好攰。」

一秒的說話足以傷人

陳塵表示自己與「街坊」的部分著墨多點，因為他認為，如果你認識這類小朋友，你便會明白他們不想頑皮，「我哋好多時候好容易就脫口而出『你識唔識教仔？』『你唔好阻住我』『你都無家教嘅』，呢啲說話一秒就可以講出口，但係你呢一秒嘅說話，會影響人一生。SEN小朋友好容易會記住你嘅說話，從而覺得自己永遠都係錯，令佢哋覺得自己永遠都不被喜愛。」

Dustykid 作者陳塵

ADHD孩子也能發光發亮

洗良佳表示，ADHD學童學業成績會比較差，亦會常出現「坐唔定」的情況，很多家長會用「補救性」教導這裡學童，例如用補習催谷成績。不過，ADHD的小朋友在學業以外能夠有很好的成就。「只要有一個適合嘅環境或者啱嘅機會，畀機會佢哋，就能夠發揮所長，創造成就，ADHD學童亦可以好卓越。」

另一位救世軍社工楊慧珊分享指，ADHD學童的家長會避免帶小朋友出街，「佢哋其實喪失好多成長機會，因為佢哋會有比較少嘅社交生活，就算喺學校，佢哋都好難同同學仔溝通，好多一般小朋友學識嘅對答佢哋都學唔到。」

救世軍社工楊慧珊（左）、洗良佳（右）

救世軍今次與Dustykid 合作推出的繪本《好動的課室》，將免費派發給予ADHD家長、同學、街坊等等，期望他們能夠透過這本繪本，明白ADHD學童的想法，並了解應該如何與他們相處。實體繪本將會於八月初派發，而網上版則已可供參閱。網上版（按此）

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