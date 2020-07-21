新冠肺炎∣減少外出小朋友留家睇片　11部有趣學英文卡通

疫情再次爆發，即使現在是暑假期間，仍要減少外出，令不少家長都相當苦惱，不知道安排甚麼節目給小朋友！成年人喜歡「煲劇」，小朋友則喜歡「煲卡通」，但既然要看，為甚麼不看一些能長知識又學到英文的卡通。記者挑選了以下11部來自英國、美國和加拿大的作品，適合不同年齡的小朋友。

1. Maisy

適合年齡：1歲半以上

國家：英國

《Maisy》是由英國的露西.卡森（Lucy Cousins）創作。Lucy本身也有四個孩子，從他們身上得到許多創作靈感，又讓她了解到幼兒在生理及心理方面的需求，令作品更能吸引幼兒的注意力。

主角Maisy是一隻可愛又善良的小老鼠，每天都和好朋友松鼠Cyril、鱷魚Charley、小雞Tallulah一同玩耍。他們之間發生的許多精彩生活冒險故事，充滿溫馨、趣味、歡樂、創意，令小朋友產生共鳴。

+ 5 + 4 + 3

這部動畫色彩鮮明，主要人物間沒有直接的對話，只發出一些聲音，基本都是由旁白負責所有的英文解說，所以一般小朋友在沒有中文的情況下，都能明白故事情節。故事當中亦包含著家長對幼兒期小朋友的教養理念，非常適合父母用來引導小朋友培養及生活的學習能力。

共104集短片，每集5分鐘；2集長片：《Maisy's ABC》34分鐘、《Maisy's Farm》20分鐘。

2. Meg and Mog

適合年齡：2歲以上

國家：英國

故事改編自由海倫·尼柯爾（Helen Nicoll）所寫、詹·平克斯基（Jan Pienkowski）所繪圖的繪本，曾獲得英國動畫奬。

+ 4 + 3 + 2

動畫講述女巫Meg、她的黑白間條貓咪Mog和貓頭鷹Owl的故事。Meg笨手笨腳，法力一般，經常說錯咒語把事情越搞越砸，笑料百出。故事內容很簡單，語速也很慢，但是比起《Maisy》就開始有些情節變化了。

每集5分鐘，共52集，英文句子簡短，內容卻很幽默。

3. Ben and Holly's Little Kingdom

適合年齡：3歲以上

國家：英國

這部動畫跟《Pepper Pig》一樣由Astley Baker Davies動畫工作室製作，曾獲得英國電影學院獎－最佳學齡前動畫獎。它講述了仙女公主Holly和她最好的朋友小精靈Ben在魔法小王國的冒險故事。

+ 4 + 3 + 2

Holly與國王爸爸、皇后媽媽、兩個可愛妹妹以及擁有魔法棒的帕拉保母，住在花園裏的小小城堡。Holly有一支魔法棒，但魔法非常一般，想變的東西變不出來，不想變的卻變出來了。而Ben雖然沒有Holly的魔法，但有聰明才智，非常會製作各式物品，尤其是好玩的玩具。許多Holly解決不了的問題，Ben都能想出辦法來。他們每天都有新奇好玩的事發生，奇幻又有趣。

每集11分鐘，共52集，畫風精緻、內容充滿想像色彩，以音樂、遊戲和幽默人物劇情營造出充滿幻想和純真的兒童世界。

4. Charlie and Lola

適合年齡：3歲以上

國家：英國

故事改編自Lauren Child的得獎圖畫冊，曾榮獲法國國際電影節「最佳學前動畫節目」大獎等多個獎項。故事的每個單元故事主題，皆是圍繞小朋友每日遇到的、在大人眼中卻是微不足道的「大事」。古靈精怪的Lola總是惹出麻煩，但與一般兒童故事不同的是，父母的角色未曾出現過，反而是疼愛妹妹、非常有耐心的哥哥Charlie，以各種幽默的方法代替管教，引導Lola學習。

+ 4 + 3 + 2

每集11分鐘，共78集，內容強調以「引導代替管教」的教育哲學，涵蓋不同令父母頭痛的教養問題。

5. Caillou

適合年齡：3歲以上

國家：加拿大

故事主角是一個名叫Caillou的4歲光頭小男孩，講述他和2歲的妹妹Rosie、小貓Gilbert及家人和其他小朋友的生活故事。故事內容看似平淡，但當中描述的成長點滴、喜與悲，大多數孩子都經歷過，令人感到親切。

+ 3 + 2

共有5季、92集，每集半小時；有一齣90分鐘電影。

6. Dora the Explorer

適合年齡：3歲以上

國家：美國

這部動畫由美國尼克頻道製作，是一個專為學齡前兒童及媽媽們設計的節目。故事主角是一個可愛活潑、聰明勇敢的7歲拉丁小女孩Dora。她臉上常常帶著活潑的笑容，背著背包和猴子Boots布茨一起載歌載舞，經歷許多有趣的事情。不同動物如公牛Benny、變色龍Isa、鳥Senor Tucan、松鼠Tico和狐狸 Swiper也會不時出現在她身邊。

+ 2

Dora每一次的探險故事，都會教導小朋友一些有趣實用的英語單詞和片語，又會幫助孩子建立快樂和自信的人生觀念。

共有8季、171集，每集約22分鐘。

7. Clifford The Big Red Dog

適合年齡：3歲以上

國家：美國

這也是改編自圖書的動畫，由諾曼·伯德韋爾（Norman Bridwell）創作，講述一隻名為Clifford的紅色小狗突然變得像一間兩層高的屋子一樣大的故事。

+ 3 + 2

Clifford和主人Emily及另外兩隻寵物狗Cleo和T-Bone生活在一座美麗的小島上，每天快樂地嬉戲與生活並歷經種種奇遇。Clifford天真可愛，經常鬧出了許多笑料。例如：Clifford喜歡追貓，Emily不敢帶牠去動物園，因為獅子會被牠嚇得跳到飼養員身上求救。

動畫內容甜蜜溫馨、幽默有趣、人物稚樸可愛，它把分享、公正、尊重、合作、責任感、誠實、和善、自信、友愛、樂於助人的故事給孩子們娓娓道來，卻沒有說教的痕跡。每個故事都是結合孩子在成長過程中遭遇的種種問題，引導孩子以正確的觀念和態度去面對和解決問題。

8. Sofia the First

適合年齡：4歲以上

國家：美國

這是一部是由迪士尼電視動畫和Toiion Animation Studios製作的動畫電視影集，在2014年獲得第41屆安妮獎的Best TV Production for Preschool Children，曾在香港無線電視明珠台播出。

+ 4 + 3 + 2

故事講述一個平凡女孩蘇菲亞（Sofia）經過一系列奇妙的經歷慢慢學習成為一個真正的公主。Sofia本身跟母親Miranda一起住在普通的村子裏，過著簡單快樂的生活。直到她的母親嫁給國王之後，Sofia就成為了皇室的一員。在藍天仙子、翡翠仙子及花拉仙子的幫助下，Sofia必須參加皇家預備學校，學習如何成為一個真正的公主。

共有4季、109集，每集約22分鐘。

9.Martha Speaks

適合年齡：4至7歲

國家：美國

改編自Susan Meddaugh於1992年出版的同名兒童讀物，主角亦是該系列中最受歡迎的小狗「Martha」。

+ 5 + 4 + 3

故事每集都是講述小狗吃了字母湯後，開始學習說話的卡通。這個設定的好處是,每集的學習重點將放在新單字上不斷重複，你會看見角色們不斷用該單字交流，應用在日常會話中，而每一集開始前後，都會解釋這些新單詞，所以小朋友很難忘記。

每集約22分鐘

10.Postcards From Buster

適合年齡：8至12歲

國家：美國

該節目主角是一隻八歲的擬人化兔子Buster Baxter，與其他卡通不同，會有真實畫面去更清楚呈現想帶出的信息。

+ 3 + 2

故事每集主題不同，但都是圍繞一些地方的文化、生活作介紹，因此會有真實生活在當地的人士採訪及介紹，喜歡旅行，了解異地風情的小朋友便最適合不過。

每集約25分鐘

11.Adventure Time

適合年齡：10歲或以上

國家：美國

《Adventure Time》初次登台後一直是卡通頻道的收視保證。在巔峰時期，每週大約有兩三百萬人收看節目。此系列甚至在成年人也會觀看，其中許多人是受到它的動畫、故事吸引。

+ 10 + 9 + 8

故事講述男孩和他的狗一起去探險的旅程，但內容和角色都十分有喜感。新穎的設定令故事娛樂性十足，例如故事發生的世界包括惡夜魔境、枕頭世界等等。英文對話方面都是偏向日常，語速中等，適合掌握一定單字量，開始能用英語說出完整句子的小朋友。