免費睇戲∣香港兒童國際電影節網上特別版　7部合家歡電影限時放映

原定於7月舉辦的第4 屆香港兒童國際電影節（KIFF）因應疫情影響，將順延至2021年暑假進行。不過同時，大會今年將首辦網上特別版，並於香港兒童國際電影節Facebook專頁限時免費放映7部合家歡作品。另一邊廂，Donut Kids Club亦推出限時免費網上暑期課程「Online Science Camp」，讓小朋友可以透過影片學STEAM！

第4 屆香港兒童國際電影節（KIFF）今年首辦網上特別版，香港兒童國際電影節Facebook專頁將於7月18日至26日限時免費放映7部合家歡作品，每一套作品都會保留24小時，今日則播放到 《這一邊，那一邊》，明天則有《告別巴黎！》等等。

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Donut Kids Club亦因應疫情，推出限時免費網上暑期課程「Online Science Camp」，讓小朋友留家抗疫期間，可以透過Donut & Ah Meow Facebook及Youtube專頁上的影片，學習8大科學主題。Donut Kids Club會於每個星期一播出科學主題動畫，逢星期二至四則播出科學教學影片，小朋友可以在專業導師的指導下進行有趣的小實驗及小手作。而逢則特設互動小遊戲，小朋友可以邊學邊玩，參與即有機會贏取總值超過$10,000驚喜禮遇。

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